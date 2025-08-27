Ente Bacini: Maurizio Anselmo è il nuovo amministratore delegato, Alessandro Arvigo presidente

Genova. È Maurizio Anselmo il nuovo amministratore delegato di Ente Bacini, ruolo ricoperto fino agli scorsi mesi dall’attuale vicesindaco di Genova Alessandro Terrile. Lo ha deciso l’assemblea dei soci che si è riunita oggi a Palazzo San Giorgio approvando all’unanimità il bilancio di esercizio 2024. Per la presidenza è stato indicato Alessandro Arvigo. Nel consiglio di amministrazione entrano anche Daniela Boccadoro Ameri, l’ex viceconsole della Culmv Silvano Ciuffardi e l’ex assessora della giunta Bucci Lorenza Rosso.

Maurizio Anselmo è laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Economia dei Trasporti, e vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore della logistica, della portualità e dei trasporti. Ha ricoperto ruoli di vertice in aziende di rilievo nazionale, tra cui quello di ad del Terminal San Giorgio fino alla cessione della proprietà nel 2024.

Il consiglio di amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del corrente esercizio finanziario. L’Autorità di sistema portuale, in qualità di socio di maggioranza, “ha ritenuto tale durata come opportuna per consentire di svolgere un percorso di valutazione e approfondimento sul nuovo assetto societario, in coerenza con il quadro normativo che disciplina la partecipazione degli enti pubblici nelle società, e attraverso un percorso di confronto con gli stakeholders e le amministrazioni pubbliche interessate. L’obiettivo è garantire un modello di governance adeguato e sostenibile, funzionale a dare il massimo delle tutele ai 47 dipendenti della società e ai 700 lavoratori diretti e indiretti che quotidianamente operano nel settore attraverso le società di costruzione e riparazioni navali, eccellenze del territorio”.

“L’eterogeneità delle competenze dei componenti del cda – si legge nella nota dell’Autorità portuale – rappresenta un valore aggiunto: la pluralità di esperienze provenienti da diversi ambiti professionali arricchisce la governance di Ente Bacini, favorendo una visione strategica capace di accompagnare il comparto verso le sfide future. Un settore in crescita, che ha richiesto e richiederà importanti investimenti e una gestione sempre più orientata a innovazione, sostenibilità ed efficienza”.

Proprio oggi l’Autorità portuale ha dato avvio alla procedura di gara per la realizzazione del nuovo impalcato fra i Bacini 4 e 5 nell’ambito di una più ampia strategia di interventi di riqualificazione dell’intero comparto.

Matteo Paroli, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha così commentato al termine della seduta: “L’assemblea ha compiuto scelte importanti e di valore, individuando un Consiglio di amministrazione caratterizzato da competenze eterogenee e complementari, elemento che rappresenta una ricchezza per affrontare con equilibrio e visione le esigenze di un comparto strategico come quello della cantieristica navale e del refitting. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Consiglio di amministrazione uscente per l’impegno profuso e i risultati conseguiti pur nella contingenza di grande delicatezza e difficoltà in cui si è trovata ad operare la società assicurando continuità operativa e gestionale. Al tempo stesso, rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro ai nuovi componenti, che nei prossimi mesi saranno chiamati ad affrontare sfide importanti e a portare avanti un percorso di valorizzazione, sempre improntato all’obiettivo di crescita. In questo modo, Ente Bacini potrà consolidare ulteriormente il proprio ruolo a sostegno dello sviluppo e degli investimenti nel settore assicurando quelle ricadute sociali che da sempre garantisce sul territorio”.