Soccorso

Reazione allergica sul sentiero dei Forti, giovane in ospedale in elicottero

Il ragazzo si è sentito male mentre percorreva il sentiero che collega Forte Puin a Forte Diamante, forse a causa di una puntura d'insetto

Genova. Intervento dell’elisoccorso dei vigili del fuoco sabato pomeriggio per soccorrere un escursionista che si è sentito male sul sentiero dei Forti.

Il giovane ha avuto una reazione allergica, con tutta probabilità a una puntura d’insetto, mentre percorreva il sentiero che collega Forte Puin a Forte Diamante.

Gli amici che erano con lui hanno subito chiamato il 118, e sul posto è intervenuto l’elisoccorso per accompagnare il ragazzo all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice giallo.

