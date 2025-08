E’ morto Marco Bonamico, la leggenda genovese del basket italiano: mondo sportivo in lutto

Genova. Marco Bonamico, leggenda del basket italiano e originario di Genova, si è spento all’età di 68 anni a Bologna questa mattina. Conosciuto come “Il Marine”, Bonamico ha lasciato un segno indelebile nel basket nazionale e internazionale.

Nato a Genova il 18 gennaio 1957, Bonamico ha iniziato la sua carriera sportiva nell’Athletic Club della sua città. Ala di 2,01 metri, ha poi legato gran parte della sua carriera alla Virtus Bologna, dove ha vinto due scudetti e due Coppe Italia. Nonostante i successi lontano da casa, la sua origine genovese ha sempre fatto parte della sua identità sportiva.

Con la maglia della Nazionale, Bonamico ha collezionato 151 presenze, portando a casa due storici successi: l’argento alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e, soprattutto, l’oro agli Europei di Nantes del 1983, il primo nella storia del basket italiano.

Dopo il ritiro dal campo, Bonamico ha continuato a contribuire al mondo del basket come dirigente e commentatore televisivo, diventando anche un pioniere del basket 3×3 in Italia. La sua grinta, il suo carisma e la sua storia, iniziata a Genova e culminata in una carriera eccezionale, lo rendono una delle figure più amate e rispettate del basket italiano.

Il commiato della politica

“La Liguria e lo sport italiano perdono oggi una figura straordinaria, il cui nome resterà per sempre nella storia della pallacanestro. Marco Bonamico, genovese di nascita, è stato un campione autentico, capace di lasciare un segno profondo sia sul campo – con due scudetti, due Coppe Italia, un argento olimpico e un oro europeo – sia fuori dal parquet, nelle vesti di dirigente sportivo e telecronista – ha commentato il presidente di Regione Liguria Marco Bucci – La sua passione, la sua competenza e la sua umanità lo hanno reso un punto di riferimento per generazioni di sportivi. La Liguria lo ricorda con affetto e riconoscenza, anche per l’impegno profuso nel promuovere i valori dello sport nella nostra regione. Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato va il più sentito cordoglio dell’intera Giunta regionale”.

“Oggi Genova e il mondo dello sport italiano perdono una figura importante, Marco Bonamico, genovese di nascita, che ha scritto pagine memorabili nella storia del nostro basket – aggiunge la sindaca di Genova, Silvia Salis, a nome di tutta la giunta e dell’amministrazione comunale – Con due scudetti, due Coppe Italia, un argento olimpico e un oro europeo, “il Marine” ha dato tanto a questo sport, sia come atleta che come dirigente e commentatore tecnico. La sua passione e il suo impegno lo hanno reso una figura di riferimento per tanti atleti e appassionati. Genova lo ricorderà con affetto e profonda gratitudine: esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto”.