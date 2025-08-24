È morto Carlo Pepi, il critico che smascherò le opere false alla mostra di Modigliani a Genova

Genova. È morto a 88 anni Carlo Pepi, critico d’arte noto per aver denunciato nel 2017 le opere false esposte alla mostra su Amedeo Modigliani a Genova. Grazie alla sua segnalazione, l’esposizione fu chiusa in anticipo.

Pepi aveva individuato circa un terzo dei quadri come falsi, portando la Procura di Genova ad aprire un’indagine e a sequestrare 21 tele.

La vicenda giudiziaria

Il processo ha coinvolto sei persone, tra cui curatori e organizzatori della mostra, accusati a vario titolo di reati come truffa e contraffazione. Tra gli imputati c’erano Massimo Zelman, presidente di Mondo Mostre Skira, e Rudy Chiappini, il curatore.

Secondo gli inquirenti, lo scopo era quello di far passare come autentiche delle opere false per aumentarne il valore e venderle a prezzi altissimi. Tra le opere sequestrate, ritenute false, figurano “Cariatide Rossa” e un “Ritratto di Moricand”. Queste tele verranno ora “marchiate” con la scritta “Non riconducibili a Modigliani”.

Tuttavia, il giudice di primo grado ha assolto tutti e sei gli imputati due anni fa, ritenendo che non sapessero che le opere fossero dei falsi. L’appello per il processo deve ancora essere fissato, e al momento solo otto delle opere sequestrate sono state considerate non autentiche.

Oltre a questo episodio, Carlo Pepi era celebre anche per aver smascherato altre opere false in passato, come nel caso di una celebre burla del 1984 a Livorno, dove alcune “teste” di Modigliani ma false (replicate da tre studenti) furono gettate nel fiume per inscenare un incredibile ritrovamento, poi smascherato in diretta tv.