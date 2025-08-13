  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Operazione umanitaria

Due bambini in arrivo da Gaza al Gaslini: hanno bisogno di cure specialistiche

I piccoli pazienti, hanno entrambi un anno, sono accompagnati dai genitori

volo salvavita colombo

Genova. Arriveranno questa notte all’aeroporto militare di Pisa due bambini di un anno provenienti dalla Striscia di Gaza, grazie a un’operazione umanitaria coordinata dalla Prefettura, dall’Aeronautica Militare e dall’Unità di Crisi della Farnesina, con il supporto della Protezione Civile nazionale (CROSS – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario di Pistoia), della Protezione Civile Liguria, del 118 di Genova e dei volontari.

I piccoli pazienti, affetti da patologie croniche non direttamente correlate al conflitto, saranno trasferiti immediatamente all’Ospedale Gaslini di Genova, dove riceveranno cure specialistiche presso le Unità Operative di Neurologia e Gastroenterologia.

Accompagnati dai genitori, saranno presi in carico fin dalla prima settimana dal team medico multidisciplinare del Gaslini, che seguirà ogni fase del loro percorso di cura.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.