‘Don’t Let the Sun’, il film girato (anche) a Genova sul mondo soffocato dai cambiamenti climatici

Genova. Un mondo in cui fa sempre più caldo, la sera si sfiorano i 50 gradi, i rapporti umani sono sempre più fragili e si ricorre persino a delle agenzie per noleggiare sconosciuti con cui fingere di avere un’amicizia, un matrimonio, un legame familiare. È questa la realtà descritta in ‘Don’t Let the Sun‘ di Jacqueline Zünd, produzione italo-svizzera presentata al Festival di Locarno, dove ha portato a casa la migliore interpretazione dell’attore georgiano Levan Gelbakhiani nella categoria Cineasti del Presente. Ne ha parlato oggi l’agenzia di stampa Ansa.

Il film che affronta quella che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata una distopia ma che oggi è invece una minaccia concreta. E che come set ha visto anche la nostra città in alcuni dei suoi angoli più iconici. La storia è quella di Jonah (Gelbakhiani), un ragazzo di 28 anni che, nel corso del suo lavoro per un’agenzia che fornisce relazioni umane su richiesta, si ritrova a fare da padre a Nika (Maria Pia Pepe) – la cui madre (Agnese Claisse) ha scelto di averla da sola – e scopre una nuova parte di sé. “L’idea è nata mentre ero in Giappone per un altro progetto. Lì ho scoperto che esiste davvero un’azienda che consente di affittare qualsiasi ‘contatto sociale’ – racconta -. Così ho cominciato a pensare alle nostre relazioni umane, come cambiano, come sono influenzate dal mondo esterno”. Per questo motivo Zünd – che ha scritto la sceneggiatura insieme a Arne Kohlweyer – ha scelto di trattare il tema dell’alienazione e della solitudine all’interno di un contesto più ampio e ugualmente urgente, ossia quello del riscaldamento globale.

Le riprese sono state fatte in Brasile, a Milano e a Genova, dove come set è stato utilizzato lo scenario brutalista delle Lavatrici. “I personaggi vivono di notte perché il caldo mattutino è insopportabile. Nel film predomina l’architettura appunto brutalista, “perché stavo cercando di rappresentare attraverso gli edifici la fragilità umana – aggiunge il regista -. All’inizio volevamo girare a São Paulo, in Brasile, perché è una vera e propria città brutalista, ma era complicato in termini di co-produzione e pure dal punto di vista politico”. Allora è stato scelto di fare soltanto riprese dall’alto in Brasile, dove sono state rimosse le persone dalle strade con gli effetti speciali. Per il resto, i set si trovavano a Milano e Genova, in particolare nel complesso abitativo di Monte Amiata e in quello delle cosiddette ‘Lavatrici'”.