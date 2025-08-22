Genova. “Scusi, posso fare una foto al suo cane?”. È così che Navid Tarazi, 26 anni, noto su Instagram come Doggo Daily, avvicina le persone per chiedere appunto di poter ritrarre il loro cane. E nei giorni scorsi il fotografo iraniano, 2 milioni di follower e di base a Torino, è arrivato anche a Genova.

Doggo Daily a Genova, le foto al piccolo Pepe

L’ultimo video che Tarazi ha condiviso su Instagram ha per protagonista Pepe, un meticcio nero immortalato in via San Lorenzo. A raccontare la sua storia è stata la donna che se n’è prende cura ormai da diversi mesi, e che ha una bancarella di gioielli nei pressi della cattedrale.

“Pepe è arrivato nella mia vita in un modo che non dimenticherò mai. Era stato per dieci anni il compagno fedele di un uomo che lo aveva preso da cucciolo a Napoli. Quando quell’uomo se n’è andato, Pepe è rimasto due giorni accanto a lui, rifiutando di mangiare, bere o perfino uscire – ha spiegato – voleva seguirlo. Quando me lo hanno portato, i suoi occhi erano vuoti, come se avesse già deciso di morire insieme al suo amico umano”.

La donna ha quindi raccontato di avere preso in custodia Pepe in piazza Matteotti: “Quel giorno gli ho detto: ‘Vieni amore, adesso vieni a casa nostra’. Da allora non mi ha più lasciata. In sette mesi Pepe è tornato a vivere: ha cambiato perfino colore del pelo, gioca come un cucciolo e mi riempie la casa di gioia. La vita gli ha dato una seconda possibilità, e lui l’ha presa con tutta la forza del suo cuore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Doggo Daiily (@doggodaiily)

Un video (e una storia) diventati virali

Narazi, come sua abitudine, è riuscito a conquistare la fiducia di Pepe e a ritrarre il cagnolino seduto sul suo cuscino: tra palline, biscottini e un atteggiamento calmo e posato, il fotografo riesce a vincere anche la resistenza del cane più diffidente.

Il video di Pepe e della sua padrona ha totalizzato migliaia di visualizzazioni tra Instagram e Facebook, oltre che decine di commenti entusiasti. E adesso per le strade di Genova c’è la speranza di incontrare lui, Doggo Daily, per vedere il proprio cane immortalato in scatti d’autore e poterne raccontare la storia.