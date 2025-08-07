Dipendenza affettiva e relazioni tossiche: raccolta fondi per uno sportello per disinnescare la violenza di genere

Genova. Troppo spesso, relazioni tossiche e dipendenza affettiva sono il preludio alla violenza di genere. Un meccanismo “avvolgente” che giorno dopo giorno ingabbia le persone nel ruolo di vittima, preludio spesso di realtà drammatiche. Per contrastare questo fenomeno, l’associazione di volontariato Anglad, presieduta dal pedagogista Vincenzo Palomba, lancia un progetto di educazione all’affettività e una campagna di raccolta fondi per aprire uno sportello di supporto dedicato alle donne coinvolte in queste dinamiche.

L’iniziativa nasce dalla pubblicazione dell’ultimo libro di Palomba, “C’era una volta una principessa che si salvò da sola. La dipendenza affettiva“, i cui proventi saranno destinati a questo progetto. L’autore, ex consigliere municipale del Centro Est, in queste settimane è impegnato in un vero e proprio tour di presentazione, riscontrando un grande interesse e una partecipazione attiva da parte del pubblico, per un tema di cui spesso si parla poco. O troppo tardi. Il libro parte proprio dalla gravità di questa tematica che riguarda principalmente le donne e le spinge, per ragioni come pressioni sociali, bassa autostima o sensi di colpa, a intraprendere relazioni dannose con soggetti narcisisti e manipolatori.

Presentando il suo libro Palomba ha più volte sottolineato un concetto fondamentale: “Non è necessario arrivare a una violenza fisica per riconoscere un partner prevaricante e pericoloso – commenta Palomba – Bastano piccole ma significative frasi svalutanti e mortificanti per capire che un rapporto ha superato le soglie della tossicità. L’amore, invece, non è dipendenza ma, al contrario, è sempre libertà”. Un monito chiaro, che invita a non sottovalutare i segnali e a riconoscere il narcisista, una figura autocentrata e priva di empatia.

Per questo motivo il progetto di Anglad, che si concretizzerà in un percorso di educazione all’affettività e nell’apertura di uno sportello di presa in carico per le donne in difficoltà, nasce proprio dalla consapevolezza che l’informazione, il supporto e la prevenzione sono le armi più efficaci per spezzare il ciclo della violenza. L’intervento dell’ associazione Anglad in tema di dipendenza affettiva seguirà due direttive: una di presa in carico di vittime di rapporti tossici (anche con la promozione di gruppi di auto mutuo aiuto dove le donne possano confrontarsi sulle relazioni che stanno vivendo) l’altra di prevenzione attraverso un percorso di educazione all’ affettività da portare nelle scuole. Per questo motivo Vincenzo Palomba ricorda come “I proventi derivanti dalla vendita di questo libro serviranno a finanziare questi due progetti”. Un’iniziativa concreta che, partendo dalle pagine di un libro, si trasforma in un aiuto tangibile per la comunità.