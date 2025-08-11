Genova. Sarà eseguita domani, martedì 12 agosto, dalla medica legale Francesca Fossati l’autopsia sul corpo di Marina Vaccaro, la donna di 64 anni morta giovedì scorso in seguito a un malore in spiaggia dopo che il giorno prima si era presentata al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna con un dolore toracico e al petto.

La donna, era stata visitata, le erano stati fatti esami del sangue ed elettrocardiogramma. Poi era stata dimessa. Nel pomeriggio del giorno successivo aveva deciso di andare in qualche ora al mare per rilassarsi, ma era stata colta da un malore fatale che ha reso vani i tentativi di soccorso.

L’esposto dei famigliari e l’inchiesta della Procura

I famigliari della donna hanno presentato un esposto il giorno successivo al decesso. La pm Daniela Pischetola ha iscritto nel registro degli indagati il cardiologo che aveva visitato la donna e il medico che l’ha dimessa. In questo modo potranno partecipare attraverso propri consulenti agli accertamenti tecnici.

La donna era una commerciante molto nota a Lavagna. Da vent’anni gestiva insieme al marito il panificio Balin di via Dante.

La nota della Asl4

Dopo il decesso la Asl4 aveva diramato una nota spiegando la cronologia dei fatti. «La signora – spiegano dalla Asl4 – si era recata, il 6 agosto, alle ore 8, in pronto soccorso a Lavagna, riferendo dolore toracico aspecifico comparso la sera prima dopo avere fatto il bagno al mare. Dopo avere eseguito tutti gli accertamenti clinici e diagnostici conformemente ai protocolli prescritti (raggi, elettrocardiogramma, esami del sangue comprensivi degli enzimi cardiaci…), risultati tutti negativi, è stata somministrata terapia sintomatica e la paziente è stata dimessa intorno alle ore 14, rimandandola alla rivalutazione del medico curante con terapia al bisogno”.

Invece giovedì, nel tardo pomeriggio la tragedia: “Intorno alle 19.30, il servizio 118 è intervenuto presso la spiaggia libera sul lungomare di Lavagna, per soccorrere la signora M.V. in arresto cardiaco. Nonostante l’immediatezza dei soccorsi, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso”.