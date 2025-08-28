Diga Perfigli, il sindaco di Chiavari Messuti attacca il Pd: “Senza vergogna porta avanti gli stessi errori di sempre”

Chiavari. “Oggi il Partito Democratico, per voce del consigliere Simone Franceschi, ha finalmente calato la maschera: difende la diga Perfigli — opera voluta da loro e approvata nel 2013 anche dalla giunta Levaggi con Orecchia e Garibaldi — definendola “fondamentale per la tutela delle persone e del territorio”. Peccato che, per loro, accessibilità e collegamenti debbano cedere il passo: i diritti diventano un ostacolo alla sicurezza. Una visione miope e pericolosa. Un’affermazione grave, che riduce diritti fondamentali — come l’accesso per persone con disabilità, passeggini e biciclette — a fastidiosi impedimenti”.

A dirlo in una nota stampa il sindaco di Chiavari Federico Messuti, che attacca il Partito Democratico sul progetto della diga Perfigli. “Noi questa diga l’abbiamo sempre contestata, non solo per le criticità ambientali, ma anche per le evidenti violazioni delle normative vigenti. Abbiamo portato le nostre ragioni anche al Tribunale superiore delle acque pubbliche, purtroppo senza successo. L’altro ieri abbiamo chiesto ufficialmente a Città Metropolitana il rispetto del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), approvato dalla nostra amministrazione con delibera n. 93 del 21 dicembre 2022. Il progetto prevede infatti l’eliminazione di un accesso pedonale a raso che da anni collega il quartiere di Ri alla ciclabile lungo l’Entella, sostituendolo con semplici scale. Un intervento che taglierebbe fuori le persone con disabilità e utenti fragili: un errore tecnico e una violazione della legge. Il Partito Democratico, che a parole si erge a paladino dell’inclusione, dimentica che la normativa parla chiaro: il D.P.R. 380/2001 e la Legge 503/1996 impongono che ogni nuova opera pubblica garantisca un miglioramento dell’accessibilità, non una sua riduzione. E l’alibi della “sicurezza idrogeologica” non può certo cancellare norme e diritti”.

“Questa mattina ho risposto a Città Metropolitana chiedendo modifiche immediate al progetto: il collegamento da viale Kasman alla ciclabile dell’Entella, all’altezza del semaforo pedonale, deve essere mantenuto e reso pienamente accessibile. Non si tratta di una posizione politica, ma del rispetto della legge. Il progetto, così com’è, è sbagliato. E oggi ne abbiamo l’ennesima dimostrazione. Per concludere la giornata, oggi il consigliere del PD Antonio Bertani ha firmato un comunicato con il consigliere Orecchia del centrodestra — lo stesso che nel 2013 ha approvato la diga Perfigli progettata dal PD — per attaccare la mia amministrazione definendola schizofrenica. Paradossalmente, in questo dimostrano una coerenza inquietante: quella di portare avanti insieme, senza vergogna, gli stessi errori di sempre”.