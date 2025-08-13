De Ferrari torna percorribile dalle auto per il cantiere dei quattro assi

Genova. Piazza De Ferrari torna percorribile dalle auto, almeno per qualche settimana. Il Comune ha infatti emanato una nuova ordinanza sulla viabilità per rispondere alle segnalazioni di commercianti e residenti, preoccupati per le difficoltà di accesso a via Roma causate dalla chiusura di via XXV Aprile per il cantiere dei quattro assi di forza.

La nuova disposizione prevede che tutte le auto possano transitare nel tratto che costeggia piazza De Ferrari compreso tra via Ettore Vernazza e via XXV Aprile, con ingresso proprio da via Vernazza. La misura sarà valida fino alle ore 24 di venerdì 29 agosto 2025, in concomitanza con i cantieri del progetto “4 assi”.

L’obiettivo, spiegano da Tursi, è “garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale” senza penalizzare le attività commerciali e la mobilità quotidiana dei cittadini, nonostante i lavori.

Non solo auto in piazza De Ferrari: le altre modifiche alla viabilità

Oltre alla riapertura alle auto di piazza De Ferrari, l’ordinanza introduce una serie di cambiamenti temporanei nel cuore del centro: