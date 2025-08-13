De Ferrari torna percorribile dalle auto per il cantiere dei quattro assi

Genova. Piazza De Ferrari torna percorribile dalle auto, almeno per qualche settimana. Il Comune ha infatti emanato una nuova ordinanza sulla viabilità per rispondere alle segnalazioni di commercianti e residenti, preoccupati per le difficoltà di accesso a via Roma causate dalla chiusura di via XXV Aprile per il cantiere dei quattro assi di forza.
La nuova disposizione prevede che tutte le auto possano transitare nel tratto che costeggia piazza De Ferrari compreso tra via Ettore Vernazza e via XXV Aprile, con ingresso proprio da via Vernazza. La misura sarà valida fino alle ore 24 di venerdì 29 agosto 2025, in concomitanza con i cantieri del progetto “4 assi”.
L’obiettivo, spiegano da Tursi, è “garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale” senza penalizzare le attività commerciali e la mobilità quotidiana dei cittadini, nonostante i lavori.
Non solo auto in piazza De Ferrari: le altre modifiche alla viabilità
Oltre alla riapertura alle auto di piazza De Ferrari, l’ordinanza introduce una serie di cambiamenti temporanei nel cuore del centro:
-
Piazza del Portello: Limite massimo di velocità: 30 km/h nei tratti che portano a via Interiano.
-
Via Interiano:
-
Limite massimo di velocità: 30 km/h.
-
Divieto di transito ai veicoli (o complessi di veicoli) lunghi oltre 7 metri, salvo AMIU e autorizzati.
-
Ripristino del doppio senso di circolazione, regolato da semaforo.
-
All’intersezione con piazza del Portello: obbligo di precedenza e direzione obbligatoria a destra per chi viaggia mare/monte.
-
-
Piazza delle Fontane Marose
-
Limite massimo di velocità: 30 km/h.
-
Ripristino del doppio senso di circolazione.
-
Rotatoria in corrispondenza del civico 3.
-
Divieto di fermata fuori dagli stalli tracciati.
-
Lato monte: sosta riservata a disabili, Corpi Consolari e taxi.
-
Lato mare: sosta per Polizia Locale e carico/scarico merci (7:00-17:00, feriali, max 1 ora, con disco orario); nelle altre fasce orarie regime ZSL.
-
-
Via XXV Aprile
-
Limite massimo di velocità: 30 km/h.
-
Divieto di transito tra i civici 4 e 10.
-
Tra il civico 10 e piazza Fontane Marose: accesso solo a veicoli diretti o provenienti da proprietà laterali autorizzate.
-
Stesso tratto con doppio senso regolato da movieri in orario di cantiere e “a vista” (con precedenza mare-monte) negli altri orari.
-
-
Via di Cassa di Risparmio
-
All’intersezione con via XXV Aprile: stop e obbligo di svolta a sinistra.
-
-
Via Ettore Vernazza
-
All’intersezione con De Ferrari: svolta a destra consentita.
-
-
Via Sofia Lomellini
-
All’intersezione con via XX Settembre: svolta a destra consentita solo ai mezzi AMT.
-