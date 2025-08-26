Spaccio in Darsena, 35enne fermato con quasi 100 dosi di droga in tasca

Genova. Un uomo di 35 anni di nazionalità senegalese è stato arrestato dalla polizia locale per spaccio nella zona della Darsena.

L’uomo è stato notato dagli agenti intorno alle 8 di lunedì mattina: da via Gramsci si è spostato in va del Campo, dove ha consegnato qualcosa a un altro uomo. Dopo lo scambio gli agenti hanno seguito il compratore e lo hanno fermato in vico delle Cavigliere, trovandolo in possesso una dose di crack.

Nel frattempo, il presunto pusher si era allontanato, per poi ricomparire un’ora e mezza dopo in zona Darsena. Fermato dagli agenti, è stato portato negli uffici di piazza Ortiz, dove è stato perquisito. Addosso aveva 29 dosi di eroina e 85 di crack e diverso denaro contante.

Si tratta di uno straniero irregolare sul territorio nazionale, gravato da un precedente per spaccio di droga. Dell’arresto è stato avvisato il pubblico ministero di turno che ha disposto che il 35enne venisse trasferito nel carcere di Marassi in attesa di convalida da parte del gip.

“L’operazione condotta conferma l’efficacia delle attività di monitoraggio e controllo del territorio da parte della Polizia Locale – ha detto l’assessora alla Sicurezza, Arianna Viscogliosi – con particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente esposte al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Proseguiremo a sostenere con determinazione queste azioni, in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria e con tutte le forze dell’ordine, al fine di garantire maggiore sicurezza e tutela della legalità per la comunità genovese”.