Darsena sorvegliata speciale: raffica di controlli, c’è anche l’esercito

Genova. Ancora un’operazione di polizia nella zona della darsena, dove da tempo si segnalano episodi di degrado, spaccio e consumo di droga, crack in particolare, anche da parte dei giovanissimi.

I controlli della notte scorsa sono stati coordinati dal Commissariato Centro, con l’ausilio di personale della Polizia Scientifica, del team Cinofilo e delle pattuglie interforze Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Esercito.

Gli operatori hanno presidiato la zona per prevenire eventuali fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, e controllato l’eventuale presenza di bivacchi.

Sono state battute le aree di Belvedere Pertusio, Calata Vignoso, Calata Ansaldo De Mari, fino ad arrivare, a ponente, in via Boccanegra, via Rubattino e Ponte Parodi e, a levante, in Calata Salumi, Molo Ponte Calvi e passeggiata Calata Rotonda.

L’intera zona è stata perlustrata dalle unità cinofile, che non hanno rinvenuto imboschi di sostanze stupefacenti. Prima dell’alba sono state identificate numerose persone in Belvedere Pertusio, dove solitamente i pescatori segnalano bivacchi e danneggiamenti alle reti da pesca.

Infine sono stati identificati in via Gramsci alcuni uomini molesti che, soprattutto nelle prime ore del mattino, importunano e intimidiscono i passanti chiedendo insistentemente denaro, sigarette o offrendo sostanze stupefacenti.