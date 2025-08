Blitz delle forze dell’ordine in darsena dopo gli esposti su degrado e criminalità

Genova. Controlli della polizia giovedì pomeriggio nella zona della Darsena, dove da tempo sono segnalati episodi di degrado e violenza anche ai danni dei titolari delle attività commerciali.

Gli agenti del commissariato Prè hanno coordinato le attività svolte in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine, due unità del team cinofili antidroga, militari della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano.

Agenti e militari hanno verificato gli esposti presentati da commercianti e residenti per spaccio, furti e altri episodi di microcriminalità segnalati tra piazza Metellino, piazza del Roso, il Museo del Mare, via Ivaldi, la zona universitaria, via Rubattino e negli shop h24 della Darsena.

Le unità cinofile hanno puntato su un cittadino marocchino di 48 anni che teneva nella tasca dei pantaloni circa 10 grammi di hashish, motivo per cui è stato sanzionato in via amministrativa. Più tardi, in via del Campo, sono stati sequestrati altri sette grammi di hashish nascosti in due grondaie.

Infine alle 23, in via Gramsci, gli agenti sono intervenuti in soccorso di un cittadino peruviano che ha denunciato di essere stato appena avvicinato da quattro individui sudamericani che lo guardavano con fare minaccioso. Un uomo in particolare, all’arrivo dei poliziotti, ha provato a scappare ed è stato bloccato subito. Si tratta di un 25enne originario del Perù, irregolare sul territorio nazionale.