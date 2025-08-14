Crollo del Ponte Morandi: a 7 anni dalla strage oggi la commemorazione al Memoriale dedicato alle vittime

Genova. Oggi, 14 agosto, il memoriale dedicato alle 43 vittime del ponte Morandi inaugurato a dicembre ospiterà per la prima volta la cerimonia in ricordo della strage di sette anni fa.

Commemorazione vittime del ponte Morandi, la cerimonia nel memoriale: il programma

Alle 9 è prevista nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, in via san Bartolomeo della Certosa 15, la Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca. Sarà presente la sindaca di Genova Silvia Salis.

La commemorazione per le vittime del crollo del ponte Morandi inizierà alle 10.30, quando è previsto l’arrivo, nell’area del Memoriale 14.08.2018, dei parenti delle vittime e delle autorità. Alle 10.45, inizierà la cerimonia in ricordo delle vittime del crollo alla presenza della sindaca, della prefetta di Genova Cinzia Torraco, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi in rappresentanza del Consiglio dei Ministri. All’interno del Memoriale, di fronte al totem con l’elenco dei nomi delle 43 vittime, saranno posizionate le corone e sarà osservato un minuto di silenzio.

Gli interventi delle autorità e il tributo musicale

Sul palco sarà eseguita una prima performance artistica dell’Ensemble del Maestro Attilio Sottini, direttore artistico VoxArtis e Psallire Deo, al flauto, con il Mezzo Soprano Giada Venturini, e Alessandro Valtulini alla tastiera in collaborazione con Accademia di Canto del Teatro Carlo Felice. Salirà, subito dopo, sul palco Gianni Andreoli dell’Associazione “Noi per Voi Valle Stura Masone” con una rappresentanza di bambini.

Seguiranno gli interventi dell’imam Salah Hussein, dell’arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca, della sindaca di Genova Silvia Salis, del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, del viceministro Edoardo Rixi e del rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti.

Alle 11.36, ora del crollo, sarà osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la Diocesi. A chiudere la cerimonia il secondo intervento musicale dedicato alle famiglie delle vittime.