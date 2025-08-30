Centro storico, crolla un solaio a causa delle ultime piogge: evacuato tutto il palazzo

Genova. I vigili del fuoco di Genova, impegnati in queste ore su molti interventi legati a rami pericolanti o materiale caduto a causa delle forti raffiche di vento, stanno operando in via San Giorgio, nel centro storico, per il parziale crollo della soletta dell’ultimo piano di un edificio.
Il cedimento, all’interno del civico 2 di via San Giorgio, il palazzo che affaccia sulla piazzetta, è avvenuto con ogni probabilità nei giorni scorsi a causa delle forti piogge ma gli inquilini, rientrati solo oggi da un periodo lontano da casa, si sono accorti nelle ultime ore del guaio.
I pompieri oltre a mettere in sicurezza la struttura hanno fatto evacuare tutto il palazzo in via precauzionale. 15-20 persone sono costrette fuori di casa. Se la soletta dovesse cedere ulteriormente, infatti, potrebbe provocare un crollo a catena.