Croce Rossa e San Martino insieme per screening gratuiti per la comunità senegalese

Genova. Nell’ambito del progetto Fast Truck in the City, i volontari della Croce Rossa di Genova hanno fornito supporto logistico e operativo ai medici del Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino per una importante attività di divulgazione e screening su alcune malattie sessualmente trasmissibili come HIV, Epatite B (HBV) ed Epatite C (HCV) che diventano rischiose quando colpiscono le comunità migranti.

Questa volta si è operato in favore della comunità senegalese di Genova, riunita nella giornata del 13 agosto 2025 nella sala chiamata del porto per la festa religiosa che commemora la partenza in esilio di Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke’, fondatore del mouridismo.

I rappresentanti della comunità senegalese hanno ben accolto i volontari e i sanitari che hanno fornito informazioni sulle malattie, sulle cure, sui trattamenti e sui servizi socio sanitari disponibili presso l’Ospedale San Martino di Genova.

Durante l’evento sono state 53 le persone che si sono sottoposte all’attività di screening e sono stati informati circa 800 cittadini senegalesi presenti all’evento. I test sono stati eseguiti in forma assolutamente anonima e gratuita. L’evento è servito per informare la comunità migrante delle possibilità di prevenzione, trattamento e cura delle malattie come HIV, Epatite B ed Epatite C, mortali fino a qualche decennio fa ma che adesso non spaventano più se affrontate nel modo giusto. L’attività rientra tra gli impegni di aiuto alla popolazione che la Croce Rossa Italiana svolge quotidianamente con i propri volontari.