Croce Rossa, ad agosto presidio fisso in centro storico per aiutare le persone con dipendenze

Genova. Venerdì sera in piazza Banchi, dalle 19.00 a mezzanotte, i volontari del Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana hanno allestito un presidio rivolto ad aiutare le persone. È stato l’esordio di un’iniziativa che proseguirà anche per le prossime settimane.

L’attività nasce nell’ambito delle iniziative di Croce Rossa in aiuto alle persone vittime di dipendenze e, d’intesa con la Prefettura, forze dell’Ordine e Comune, serve per dare continuità all’ambulatorio mobile dell’Asl, al fine di fornire assistenza a residenti e turisti che frequentano il centro storico.

I volontari della Croce Rossa si sono messi a disposizione per fornire supporto sanitario a tutti, ma anche per supportare le persone più fragili colpite dalla tossicodipendenza, creando un ponte tra loro e i servizi sanitari e sociali, sensibilizzandoli sui percorsi riabilitativi esistenti e fornendo informazioni su alcune malattie quali HIV ed epatite C, per le quali sono stati proposti test di screening.

Questi test sono parte fondamentale dell’iniziativa, mirata a facilitare diagnosi precoci e a collegare le persone bisognose ai servizi sanitari offerti dall’Asl 3. L’obiettivo è ridurre le distanze tra le istituzioni e le persone in difficoltà, informando la popolazione sui servizi disponibili e fornendo un primo punto di contatto per chi avesse bisogno di aiuto.

Il presidio verrà allestito in piazza Banchi, tutti i venerdì feriali del mese di agosto, sempre dalle 19.00 a mezzanotte. L’iniziativa è stata ben recepita dai residenti e commercianti della zona che hanno accolto i volontari con acqua e focaccia, ringraziandoli per l’attività di volontariato.