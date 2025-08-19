Camogli. Nuovo restyling annuale per il Cristo degli Abissi, la statua posata sui fondali davanti a San Fruttuoso di Camogli definite recentemente “la più bella attrazione sott’acqua al mondo” dal britannico Daily Mail.

Restyling per il Cristo degli Abissi

Martedì 19 agosto un gruppo di esperti coordinati dal Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria si sono immersi per le operazioni di manutenzione della statua bronzea, bene culturale identitario e simbolo mondiale della subacquea in memoria delle vite perse in mare.

I restauratori hanno utilizzato un’idropulitrice resa disponibile dalla Guardia di Finanza, azionando una pompa idonea a generare un flusso d’acqua prelevata dal mare e una lancia per rimuovere la patina che si è formata sulla statua.

Sott’acqua si sono alternati esperti di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato (CNeS), Guardia Costiera e della Marina Militare (Comsubin). A coordinare il tutto Alessandra Cabella, storica dell’arte sommozzatrice incaricata della conservazione della statua.

La storia del Cristo degli Abissi

Alta due metri e mezzo e dal peso di 260 chili, per la realizzazione del Cristo degli Abissi furono raccolte e fuse dallo scultore Guido Galletti medaglie di Caduti donate dalle mamme e dalle vedove, medaglie di atleti, parti di navi,

eliche, campane e cannoni. Calata sul fondale nel 1954 da Duilio Marcante e dai grandi pionieri della subacquea ligure, è diventata il punto che registra il maggior numero di immersioni nel Mediterraneo.

La manutenzione del Cristo degli Abissi non è una semplice questione estetica: gli organismi incrostanti di “biofouling” creano un biofilm batterico (che colonizza e prolifera su qualsiasi superficie in mare), creando seri problemi di biodeterioramento. Settant’anni fa, per rendere stabile sul fondale la statua, nata cava, fu inserito al suo interno del calcestruzzo con tondini di ferro: coi due diversi metalli a contatto nel mare si creano correnti galvaniche a detrimento del bronzo, gravemente rovinato nei suoi primi cinquant’anni da continue, aggressive e incontrollate ripassature coi denti delle spazzole di ferro da parte dei subacquei.

La Soprintendenza impegnata nella conservazione

“È un bronzo sofferente perché aggredito e assottigliato per decenni da infiniti e indiscriminati colpi di spazzola metallica e, come se non bastasse, indebolito delle correnti galvaniche – spiega Cabella – Oltre alla peculiarità degli aspetti tecnici e all’unicità di un simile intervento conservativo, questa operazione interforze sul Cristo degli Abissi racchiude in sé un altissimo valore culturale e un plusvalore simbolico, un atto di devozione e di amore che accomuna ogni uomo di mare”.

“Attraverso le competenze del Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea, la Soprintendenza ha la responsabilità di tutelare l’iconico Cristo degli Abissi, coordinando il prezioso gioco di squadra dei sommozzatori di tutti i corpi e nuclei dello Stato, che collaborano alla sua conservazione direttamente sott’acqua – ha aggiunto Vincenzo Tiné, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria – La compartecipazione attiva e serena dei diversi corpi di sommozzatori dello stato nella tutela del Cristo degli Abissi racchiude in sé un altissimo valore simbolico”.