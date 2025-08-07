Crisi Amt, l’assemblea dei soci in riunione l’ultima settimana d’agosto per nominare il nuovo cda

Genova. È fissata all’ultima settimana di agosto l’assemblea dei soci Amt finalizzata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione dopo che la presidente Ilaria Gavuglio e l’intero attuale cda hanno rimesso il mandato nelle mani dei soci.

Nel corso del comitato di coordinamento dei soci di Amt che si è tenuto giovedì i soci hanno preso atto, accogliendola, della disponibilità di tutti i componenti del consiglio di amministrazione a rimettere il proprio mandato.

Un atto formale con cui o componenti del cda sono stati invitati a formalizzare, non appena possibile, la presentazione delle dimissioni con efficacia a decorrere dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

“I soci – si legge nella nota ufficiale – hanno, inoltre, invitato la presidente del consiglio di amministrazione, Ilaria Gavuglio, a convocare un’assemblea, da tenersi nell’ultima settimana di agosto, avente all’ordine del giorno sia le dimissioni degli attuali amministratori sia la nomina del nuovo organo amministrativo”.

Il 23 luglio scorso proprio l’assemblea dei soci ha approvato le “linee guida” che mettono al sicuro stipendi e pagamenti ai fornitori per tutta l’estate, in attesa della presentazione di un piano vero e proprio che dovrà avvenire entro il 15 ottobre, mentre il Comune si impegna ad avviare una ricapitalizzazione.

“Confermiamo la nostra più ampia disponibilità a proseguire nell’incarico per dare attuazione alle misure che sono state condivise, nell’esclusivo interesse dell’azienda e del suo sviluppo futuro”, aveva detto Ilaria Gavuglio. È però pressoché scontato che la giunta Salis abbia intenzione di procedere a nuove nomine. L’atto non coinvolge però il ruolo di direttrice generale, che Gavuglio potrebbe mantenere.