Secondo forno crematorio a Staglieno, comitati sulle barricate: “Vogliamo un incontro con Salis e Robotti”

Genova. Comitati sul piede di guerra davanti all’ipotesi, ormai sempre più concreta, di un secondo forno crematorio a Staglieno.

In una nota congiunta il Comitato Cittadini Banchelle, il Comitato via Vecchia e strade limitrofe e il Comitato Difesa del Parco dei Forti chiedono il blocco immediato dell’attivazione del nuovo impianto, un incontro con la sindaca Salis e l’assessore Robotti e un avvio urgente di una valutazione di impatto sanitario.

“Se già prima della convenzione appariva assurdo e dannoso avere un secondo forno crematorio a Staglieno, oggi la situazione diventa ancora più paradossale”, sottolineano i comitati riferendosi alla firma della nuova convenzione tra So.Crem e Comune di Genova per la gestione dello storico forno crematorio di Staglieno.

“L’attuale forno crematorio di Genova ha una capacità di circa 14.000 cremazioni l’anno, a fronte di una domanda cittadina che si attesta tra le 7.000 e le 8.000 cremazioni annuali, secondo i dati ufficiali della Regione Liguria. È evidente che l’impianto esistente è più che sufficiente a coprire le esigenze del territorio. Sorge quindi una domanda legittima: quale sarebbe l’utilità di costruire un secondo impianto nello stesso cimitero? È opportuno ricordare che l’attuale giunta comunale, in occasione della campagna elettorale, aveva espresso una chiara e ferma opposizione alla costruzione di un secondo forno crematorio a Staglieno”.

“In più occasioni, anche il difensore civico regionale ha sollecitato l’amministrazione comunale a effettuare una valutazione di impatto sanitario sul nuovo impianto, auspicando un ripensamento in autotutela da parte del Comune – proseguono i comitati – . Un richiamo istituzionale che non può essere ignorato. Non si accettano compensazioni di alcun tipo in cambio del silenzio o della tolleranza: la salute dei cittadini non è negoziabile. La nostra vita non ha prezzo. Siamo convinti che ci sia ancora tempo per impedire che Staglieno diventi teatro di un commercio delle bare su larga scala. La salute pubblica deve restare al centro delle scelte politiche e amministrative”.