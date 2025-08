Corruzione elettorale, il voto di scambio nelle chat: “Ti ho votato ma tu dovevi trovar lavoro a mia figlia”

Genova. “Ciao amico mio, ti ho votato lo sai, ma mi avevi detto che trovavi qualcosa per mia figlia…e allora com’è la storia? Ti avevo creduto, ti conosco da 50 anni ma spero che non sei così” scrive un elettore a Domenico Cianci, ex consigliere regionale della lista “Cambiamo Con Toti Presidente”, indagato per corruzione elettorale nel filone bis dell’inchiesta che un anno fa porto alle dimissioni proprio dell’allora governatore Toti, che era stato arrestato il 7 maggio per corruzione.

Nelle chat analizzate dagli investigatori della guardia di finanza, coordinate dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde ci sono le aspettative deluse di alcuni elettori.

E poi ci sono i messaggi di Carmelo Griffo, l’imprenditore calabrese indagato anche lui. “Aveva detto che mi chiamava, lei è come tutti… ha un braccio più lungo e uno più corto” … fa delle promesse farlocche”. Lo stesso Griffo aveva ammesso ai microfoni della trasmissione Report di avere “chiesto lavoro” al consigliere regionale e che lui gli aveva detto “che c’era la possibilità. Mi ha chiesto se gli trovavo qualche voto…”. Ma una volta eletto, Cianci “non si fa più vivo e non mantiene le promesse”, le sue parole che sono finite nell’inchiesta.

Le conversazioni, che attesterebbero lo scambio di voti e posti di lavoro o altri favori, sono contenute negli atti depositati dopo la chiusura indagini. Sono 19 in tutto gli indagati per il voto di scambio (art. 86 DPR 570/1960). Ad alcuni degli indagati (Matteo Cozzani, ex capo di Gabinetto di Toti, i gemelli Arturo e Angelo Testa e l’ex sindacalista Venanzio Maurici) i pm contestano la corruzione elettorale aggravata dal fatto di aver agevolato Cosa Nostra (articolo 416 bis).

Nei giorni scorsi hanno chiesto di essere interrogati Paolo Piacenza (indagato per omessa denuncia) e i gemelli Testa. Il procuratore aggiunto Federico Manotti e il sostituto Luca Monteverde fisseranno gli interrogatori nei prossimi giorni.