Genova. Una giovane coppia è stata rapinata la notte scorsa in piazza Rossetti, alla Foce, e il ragazzo è stato violentemente aggredito e portato in ospedale in codice rosso.

La polizia è riuscita a rintracciare i presunti autori: si tratta di un 27enne cittadino malese e di un 32enne cittadino algerino, che hanno puntato la coppia seduta su una panchina e hanno rubato lo zaino del ragazzo. Lui se n’è accorto e li ha inseguiti per farselo restituire, ma è stato picchiato e lasciato indietro sanguinante.

I ragazzi hanno avvisato una pattuglia del commissariato San Fruttuoso impegnata in un controllo in zona, e con il coordinamento della sala operativa della questura la volante San Lorenzo è riuscita aa rintracciare i due rapinatori in via XX Settembre con le maglie sporche di sangue e indosso le cuffie che erano all’interno dello zaino rubato.

La vittima, dopo il primo soccorso, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera. I due uomini sono stati portati in questura, dove da accertamenti è emerso che oltre numerosi precedenti penali specifici, il 32enne ha a suo carico un ordine del Questore a lasciare il Territorio. Sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Marassi.