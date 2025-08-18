Coppa Italia, una buona Sampdoria perde ai rigori contro lo Spezia

SPEZIA-SAMPDORIA 1-1 (35′ Artistico; 34′ Henderson)

Parte Esposito: è gol! Finisce qui: vince lo Spezia.

Ecco Pedrola…lo sbaglia! Bella parata di Mascardi, ora lo Spezia ha il match point.

Hristov…segna!

Ora può andare Narro…gol!

Va Kouda…Ghidotti! Bella parata e blucerchiati che tornano in parità. Attenzione però: il VAR fa ribattere il rigore, il portiere blucerchiato si è mosso in anticipo. La seconda volta è quella buona: gol!

Cuni per la Samp…gol!

Ora va Soleri…rete! Spezia in vantaggio.

Il primo rigore lo tira la Sampdoria. Parte Henderson…parata!

Si batte sotto la curva “Ferrovia”, cuore pulsante della tifoseria spezzina.

Calci di rigore

90’+4′ Gol annullato Sampdoria! Punizione di Henderson, sponda e gol di testa di Depaoli che fa esplodere il settore ospiti. Ma dopo un lungo controllo arriva la decisione del VAR: c’è un fuorigioco! Poi il triplice fischio: si va ai calci di rigore.

90’+2′ Tentativo di Kouda che finisce fuori. Ci avvicianiamo sempre di più ai calci di rigore.

90′ Quattro minuti di recupero. Gran parata di Ghidotti con i piedi e respingere un tiro cross insidioso di Kouda, poi spazza la difesa.

87′ Cuni sbaglia un passaggio servendo il pallone orizzontalmente. Ne approfitta lo Spezia che parte all’attacco servendo Kouda che crossa per Soleri: girata che finisce alta sopra la traversa.

85′ Ammonito Conti che spende un fallo intelligente per fermare una ripartenza. Fuori Coda e Vulikic per Narro e Ioannou. Ultimi cinque minuti. Curiosità: in tribuna anche Chicco Evani.

83′ Pasticcio di Vukilic che non si fa trovare pronto su un retropassaggio e si fa beffare da Kouda che conquista il corner. Poi si accascia a terra dolorante, per poi rialzarsi qualche istante dopo. Il rischio gol è scongiurato dalla difesa nella gestione del calcio piazzato, ma i blucerchiati devono stare attenti a queste situazioni.

80′ Ultimi dieci minuti di gioco. In caso si arrivare al triplice fischio in parità si andrà direttamente ai calci di rigore.

76′ Cambio nello Spezia: fuori Artistico, autore del gol, che lascia spazio a Soleri. Fuori anche Di Serio, dentro Comotto.

73′ Ripreso il gioco ecco un’altra occasione per la Samp. Coda per Henderson che serve Cuni in pronfondità: l’attaccante calcia in porta e la sfera finisce fuori di poco.

70′ Secondo cooling break al “Picco”. Per ora la Sampdoria appare anche più ordinata in fase di non possesso, nella quale aveva compiuto qualche sbavatura di troppo nella prima frazione. Il punto di forza è il gioco in costruzione.

68′ Grande occasione Samp! Prima Cuni poi Henderson vanno vicini al gol all’interno dell’area dopo una buona azion collettiva. I blucerchiati stanno gestendo bene il possesso.

65′ Occasione Spezia! Cross di Kouda con Ghidotti bravo a intervenire per deviarla. Poi il successivo rimpallo sembrerebbe essere a favore della Samp ma l’arbitro assegna calcio d’angolo. Nulla di fatto poi, battuta sbagliata e rinvio dal fondo.

61′ Punizione di Esposito che finisce fuori. Cambio nello Spezia: fuori Cistana e Candelari, dentro Hristov e Kouda. Cambia anche la Samp: fuori Benedetti e Ferri, dentro Pedrola e Conti.

60′ Partita che è tornata a mantenere un equilibrio con alcune fiammate da una parte e dall’altra. Donati sta preparando il primo cambio: colloquio con Pedrola.

52′ Occasionissima Samp! Mascardi para su Henderson con Depaoli che per poco non riesce in un tap in da rete quasi sicura. Nel ribaltamento di fronte è Aurelio a sprecare una situazione da dentro l’area, calciando addosso a Ghidotti.

50′ Sponda di Henderson per Coda che a sua volta controlla e serve all’indietro Henderson. L’ex Empoli calcia fuori ma c’era posizione di offside.

49′ Bella azione dello Spezia che entra in area e Depaoli salva su Aurelio che Ghidotti fuori dai pali. Pericolosissimi i padroni di casa in questo frangente.

47′ Candelari calcia in area dopo che la sfera passa in area grazie al tocco di Aurelio: blocca Ghidotti.

46′ Sponda di Coda per Henderson che crossa in mezzo ma la difesa libera.

Si riparte con un cambio per la Sampdoria: fuori Sekulov, entra Cuni.

Secondo tempo

Il primo tempo tra Spezia e Sampdoria si chiude sul risultato di 1 a 1. Partita equilibrata e giocata molto a centrocampo. Tra i blucerchiati subito i nuovi Henderson, autore del goal al 34′, e Ferri. Quest’ultimo protagonista dell’azione vincente insieme a Coda. Vantaggio che dura pochissimo perché al 35′ Artistico svetta di testa in area mettendo alle spalle di Ghidotti. Dormita difensiva a parte, una buona Samp disposta con un modulo mobile e asimmetrico da Donati, sintetizzabile a grandi linee con i numeri 3-4-2-1.

45’+2′ Rovesciata di Artistico tra le braccia di Ghidotti. Si chiude il primo tempo: 1-1 tra Spezia e Sampdoria.

45′ Due minuti di recupero.

42′ Bella chiusura in area di Riccio su Di Serio che conquista anche un fallo a favore.

37′ La partita ha visto due reti in un solo minuto e questo sta caricando particolarmente la tifoseria locale, che vuole il gol del vantaggio dopo averla ripresa subito. La Samp deve continuare a giocare senza farsi prendere dal “momento caliente” della partita e mantenere l’ordine.

35′ Pareggio immediato dello Spezia! Artistico! Candela dalla sinistra fa partire un cross sul quale si avventa artistico che di testa colpisce con forza non lasciando scampo a Ghidotti.

34′ La Sampdoria passa in vantaggio! Henderson! Ferri intercetta in area, triangola con un compagno e lancia lungo per Coda. L’attaccante stoppa, si accentra e serve Henderson che da dentro l’area calcia rasoterra infilando Mascardi sul primo palo.

30′ Ferri per Depaoli che scatta verso la porta e calcia in corsa: bella conclusione parata da Mascardi, ma c’era fuorigioco e la passa va allo Spezia.

29′ Ghidotti intervene con i pugni su un pallone pericolo messo da corner dai bianconeri. C’era però fallo in attacco, possesso per la Samp.

26′ Lettura completamente sbagliata di Riccio che non interviene su un pallone tagliato che poteva essere davvero pericoloso, in piena area di rigore. Per sua fortuna la sfera esce dal campo e la Samp riparte da un rinvio dal fondo.

25′ Si riprende a giocare.

24′ Cooling break al “Picco”: parità nella prima parte di gara.

21′ Candelari prova da fuori su respinta da corner: pallone fuori.

20′ Prima occasione per la Samp! Palla rubata da Ferri, appoggio per Bellemo che poi innesca Henderson sul fondo che cerca in mezzo Coda: pallone fuori ma bella trama di gioco della squadra di Donati.

16′ Proteste della Sampdoria per la scelta di non ammonire Di Serio per un intervento falloso in scivolata abbastanza duro: per Zufferli il fallo non vale il provvendimento disciplinare.

15′ Di Serio ci prova da fuori ma la sfera finisce fuori dallo specchio. Il numero 20 fino ad ora è il più pericoloso della formazione di D’Angelo.

13′ Fallo a centrocampo di Benedetti su Esposito: ecco il secondo ammonito della gara, ancora tra le fila blucerchiate.

12′ Siparietto curioso con Coda che viene spinto da Henderson per evitargli una perdita di tempo a discutere con un giocatore spezzino mentre il gioco è in corso. L’attaccante blucerchiato sorride.

10′ Nota tattica: schieramento mobile per la Sampdoria che punta a non dare riferimenti. In fase difensiva Depaoli si posiziona largo a destra creando una linea a 4 con Ferrari, Riccio e Vulikic largo a sinistra. In fase di possesso, Depaoli si alza fino alla trequarti avversaria facenso stringere Sekulov vicino a Coda. Ferri e Bellemo davanti alla difesa. Più avanzato Henderson con Benedetti largo a sinistra. Spezia in campo con il 3-5-2.

7′ Sempre Di Serio a rendersi pericoloso: il suo tentativo da fuori viene murato dalla schiena di Bellemo, poi la Samp respira ripartende da una punzione per un fallo subito.

5′ Henderson crossa in area con la difesa spezzina che allonatana e avvia una ripartenza dalla quale arriva il primo giallo della partita: Ferri commette fallo tattico su Di Serio, deciso il fischio di Zufferli.

3′ Di Serio avanza sulla sinistra ed entra in area di rigore. Nel tentativo di superare la difesa doriana arriva un rimpallo e tocca la palla con la mano: calcio di punizione per la Samp.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni

Spezia: 12 Mascardi, 2 Wisniewski, 5 Esposito, 8 Nagy, 9 Artistico, 15 Cistana, 20 Di Serio, 23 Candela, 31 Aurelio, 36 Candelari, 37 Mateju.

A disposizione: 22 Leonardo, 45 Crespi, 14 Zurkowski, 21 Insignito, 24 Bertoncini, 26 Onofri, 27 Soleri, 30 Corradini, 34 Comotto, 55 Hristov, 65 Giorgeschi, 77 Lorenzelli, 80 Kouda, 82 Djankpata.

Allenatore: D’Angelo.

Sampdoria: 1 Ghidotti, 5 Riccio, 25 Ferrari, 31 Vulikic, 23 Depaoli, 16 Henderson, 4 Ferri, 14 Bellemo, 80 Benedetti, 24 Sekulov, 9 Coda.

A disposizione: 22 Tantalocchi, 30 Ravaglia, 7 Cuni, 8 Ricci, 11 Pedrola, 19 Girelli, 33 Conti, 34 Casalino, 39 Malanca, 44 Ioannou, 70 Narro.

Allenatore: Donati.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Assistenti: Barone di Roma 1.

Quarto uomo: Piccini di Forli.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Rutella di Enna.

Genova. La Sampdoria scende in campo contro lo Spezia per la prima partita ufficiale della stagione 2025/2026. Un ambiente che intende lasciare alle spalle le tempeste dello scorso anno e cercare maggiore serenità e continuità all’interno di un progetto. Massimo Donati, il tecnico scelto per la ripartenza dei blucerchiati, ha giudicato positivo il lavoro svolto dai suoi nel periodo di preparazione, andando oltre ai risultati. Questi ultimi da questa sera tuttavia inizieranno a contare e la Samp. In attesa di ulteriori innesti che dovranno esserci per alzare il livello, la squadra blucerchiata deve iniziare a farsi trovare pronta sin da subito. In caso di parità ai tempi regolamentari si andrà ai calci di rigore,

Nel primo undici ufficiale schierato, Donati mette in campo subito i due nuovi innesti a centrocampo: Ferri e Henderson. Al centro dell’attacco c’è Massimo Coda,.