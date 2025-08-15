Coppa Italia, Genoa-Vicenza LIVE (0-0): rossoblù in possesso ma i biancorossi prendono coraggio

GENOA-VICENZA 0-0

30′ Palla rubata da Gronbaek che avanza verso l’area e mette in mezzo un velenosissimo rasoterra: nessuno però sulla traiettoria, con tutta probabilità sarebbe stato un assist vincente.

28′ Si riprende.

26′ Dribbling fulmineo di Gronbaek che costrunge i vicentini al corner. Prima della battuta è proprio lo stesso numero 11 ad avanzare per l’impatto con la sfera e un difensore ospite lo trascina a terra: proteste dei rossoblù, per Ferrieri Caputi non si può andare sul dischetto, si batte l’angolo che poi è un nulla di fatto. Cooling break al Ferraris.

22′ Occasione Vicenza! Colombo perde palla giocandola orizzontalmente, i biancorossi avanzano e l’azione si sviluppa fino a trovare Vitale solo in area di rigore: il tiro esce a lato ma che brivido per i rossoblù!

19′ Tacco di Carboni per Gronbaek che conquista un altro corner, ancora respinto dalla difesa biancorossa.

18′ Respinto il tentativo di tiro di Carboni. angolo per il Genoa. Batte Stanciu, Massolo allontana con i pugni.

16′ Leali impegnato due volte in pochi istanti: interventi semplici per l’estremo difensore locale ma che dimostrano come il Vicenza abbia preso coraggio.

11′ Occasione multipla per il Genoa! Colombo, servito in profondità, si vede murare la sua conclusione. Sulla ribattuta c’è Carboni che calcia verso la porta ma trova Massolo pronto a respingere. Applausi dagli spalti.

10′ Il piano gara è come prevedibile: gestione del Genoa con Vicenza corto e ordinato in campo. Già in luce la qualità di Valentin Carboni: controllo palla di livello per il neo acquisto dei rossoblù.

7′ Primo tiro della gara. Sanciu riceve da sponda, avanza e tenta la conclusione da fuori: blocca agevolmente Massolo.

5′ Possesso palla del Genoa che manovra con pazienza per saltare le linee vicentine. Chiamati molto in causa Frendrup e Masini, che devono cercare di imbucare per gli attaccanti .

2′ Sprint di Norton-Cuffy sulla destra che entra in area di rigore e va verso il fondo. Il pallone esce e il giocatore genoano vorrebbe il corner, ma Ferrieri Caputi non lo segnala ed è possesso per il Vicenza.

Si parte! Genoa che attacca verso la Gradinata Nord.

Primo tempo

Le formazioni:

Genoa: 1 Leali, 15 Norton-Cuffy, 27 Marcandalli, 22 Vásquez (C), 3 Martin, 32 Frendrup, 73 Masini, 11 Gronbaek, 8 Stanciu, 23 Carboni, 29 Colombo.

A disposizione: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 5 Ostigard, 9 Vitinha, 10 Messias, 17 Malinovskyi, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 30 Cuenca, 40 Fini, 76 Venturino, 77 Ellertsson.

Allenatore: Vieira.

Vicenza: 12 Massolo 14 Cuomo 6 Leverbe 23 Benassai 28 Caferri 8 Cavion 4 Carraro 99 Vitale 27 Sandon 10 Capello 9 Morra.

A disposizione: 1 Basso 22 Bianchi 7 Rauti 11 Stuckler 13 Golin 19 Tribuzzi 24 Alessio 26 Pellizzari 33 Vescovi 76 Fantoni 77 Rada 97 Rosa.

Allenatore: Gallo.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti: Trincheri di Milano e El Filali di Alessandria.

Quarto uomo: Tremolada di Monza.

VAR: Gariglio di Pinerolo.

AVAR: Manganiello di Pinerolo.

Genova. Il Genoa inizia la sua stagione ufficiale: oggi è il giorno dell’esordio in Coppa Italia. Un appuntamento importante per i rossoblù che vogliono ben figurare in questa competizione, come ha sottolineato chiaramente Patrick Vieira in conferenza stampa. Di fronte c’è il Vicenza di Fabio Gallo, l’allenatore che ha riportato l’Entella in Serie B, che ha battuto il Padova nello scorso turno in una sfida dalla grandissima rivalità sportiva.

Il tecnico francese manda in campo un undici titolare decisamente competitivo. In porta Leali; linea a 4 con Norton-Cuffy, Marcandelli, Vasquez (con fascia da capitano) e Martin; Frendrup e Masini i due di centrocampo; Groemberg, Carboni e Stanciu dietro all’unica punta Carboni.

Tutto pronto al “Luigi Ferraris” per tuffarsi nell’annata 2025/2026.