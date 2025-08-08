Controlli della polizia locale sulle spiagge del ponente genovese: multe per soste vietate e occupazioni abusive

Genova. Nel periodo compreso tra giugno e inizio agosto, la polizia locale di Genova ha intensificato la propria attività di presidio e controllo per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative lungo i tratti costieri più frequentati durante l’estate. L’intervento ha interessato le località di Multedo, il Lungomare di Pegli, la spiaggia libera di Voltri in prossimità del supermercato PAM, la Passeggiata Roberto Bruzzone, la foce del torrente Cerusa e Vesima.

Le pattuglie sono state presenti ogni sabato e domenica pomeriggio – e lo saranno per tutta la stagione estiva –, spesso in coordinamento con la Guardia Costiera, con l’obiettivo di prevenire e contrastare comportamenti illeciti o pericolosi, come l’accensione di fuochi non autorizzati, l’uso improprio di bracieri, i bivacchi abusivi e le situazioni di degrado urbano.

Oltre all’attività di controllo, gli agenti hanno svolto un ruolo informativo, fornendo chiarimenti alla cittadinanza in merito alle corrette modalità di fruizione delle aree demaniali marittime.

Nel corso delle operazioni sono state rilevate e sanzionate diverse violazioni, dalle soste irregolari che ostacolavano la circolazione stradale, alle occupazioni abusive di spazi pubblici, oltre a episodi di ubriachezza manifesta e somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande.

Inoltre, sono stati identificati alcuni cittadini extracomunitari in condizione di irregolarità sul territorio nazionale, per i quali è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.