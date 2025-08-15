Ferragosto sicuro, potenziati i controlli in città e in autostrada: il piano della Questura

Genova. Il capoluogo ligure si prepara al weekend lungo di Ferragosto con un piano straordinario di sicurezza coordinato dalla Questura. Giovedì pomeriggio si è tenuto il tavolo tecnico interforze per definire le misure da adottare in città e provincia, in considerazione del massiccio esodo estivo e dell’afflusso di turisti.

Volanti e commissariati tra centro storico e periferie

La Polizia di Stato rafforza tutte le attività di prevenzione, dalle Volanti ai Commissariati, dalla Squadra Mobile alla Divisione Anticrimine, con particolare attenzione a liti e violenza di genere. Nel centro storico e in Darsena, vicoli e slarghi saranno pattugliati da moto e unità a piedi del modulo operativo interforze, che alterna Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito.

Controlli mirati saranno svolti anche nei quartieri della movida e nelle delegazioni periferiche, con supporto delle unità cinofile antidroga.

Sicurezza stradale e ferroviaria, raffica di controlli su autostrade e nelle stazioni

Anche la sicurezza stradale è potenziata: pattuglie della Polizia Stradale vigileranno sulle principali arterie e autostrade, controllando velocità, tasso alcolemico, uso di sostanze e distrazioni alla guida. La Polizia Ferroviaria intensifica i servizi in stazioni e treni, con particolare attenzione alle tratte turistiche verso Santa Margherita, Portofino e le Cinque Terre.

Al porto di Genova e in aeroporto, controlli rafforzati da Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Capitaneria e Polizia Locale garantiranno la sicurezza dei passeggeri, supportati da unità cinofile antisabotaggio. Anche la Polizia Cibernetica monitorerà costantemente la rete per prevenire truffe e reati online.

La sala operativa della Questura coordina l’intera attività, garantendo monitoraggio costante e videosorveglianza del territorio.

Elicotteri della Guardia Costiera in campo

Infine, la Guardia Costiera ligure impiega oltre 300 militari e 20 mezzi navali per controlli lungo la costa e le spiagge più frequentate, con sorvoli giornalieri degli elicotteri AW 139 e interventi pronti in caso di emergenza.