Controlli in centro storico per Ferragosto, blitz della polizia anche in Galleria Mazzini

Genova. Controlli rafforzati nel centro storico e nel centro di Genova per il lungo weekend di Ferragosto.

Mercoledì sera il Commissariato Centro ha coordinato un servizio di controllo pattugliando in particolare in via San Lorenzo, piazza Raibetta, piazza Caricamento, piazza Banchi, piazza Campetto, via di Scurreria, via San Luca, via della Maddalena, fino in via Garibaldi, nonché l’intera area compresa tra vico Mele, vico Spinola e vico del Campanile. Altri controlli sono stati estesi a via dell’Accademia, via Luccoli e via Macelli di Soziglia.

Durante l’attività, l’unità cinofila con il cane Leone ha individuato e sequestrato 130 grammi di hashish e circa 5 grammi di cocaina, nascosti in quattro imboschi: in vico della Neve e vico Campanile delle Vigne, in mezzo a due impalcature; in un anfratto del muro in pietra del Chiostro delle Vigne e all’interno di una serranda abbassata di vico Carlone.

Monitorata la zona di Galleria Mazzini e piazza Piccapietra, oggetto di esposti pervenuti dai cittadini e dai Civ della zona, relativi alla presenza di persone senza fissa dimora che bivaccano abbandonando a terra rifiuti ed escrementi.

Ai controlli hanno partecipato equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, del team cinofili antidroga dell’U.P.G.S.P., di pattuglie miste Polizia -Esercito e di personale della Guardia di Finanza.