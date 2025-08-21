Sabato alle 18,30 al Ferraris il Genoa apre la Serie A 2025/2026 ospitando il Lecce. Vieira ha parlato in conferenza stampa della prima di campionato.

Le parole di Vieira alla prima conferenza stampa

Sulla settimana precampionato: “Otoa e Ekuban sono gli unici indisponibili. Lavoriamo bene, siamo pronti ad affrontare il Lecce. La preparazione è andata bene e nella partita di Coppa Italia si è visto che abbiamo ancora tanto da lavorare. Siamo pronti a iniziare il campionato. Abbiamo dimenticato l’anno scorso e ci concentriamo sull’inizio di questo dove tutti partiamo da zero punti”.

Sulla partita: “Il Lecce avrà l’identità del suo allenatore. Gli piace giocare in modo aggressivo e creare opportunità. Dobbiamo essere bravi ad affrontare la partita anche fisicamente. In Coppa abbiamo fatto cose molto interessanti, ma il livello del campionato è diverso. Veniamo da una bella settimana di lavoro”.

Il Lecce ha perso Krstovic, approdato all’Atalanta: “E’ stato un giocatore importantissimo per loro. La loro forza è il collettivo, con un’identità di gioco chiara. La nostra concentrazione non cambierà. Sarà una squadra più aggressiva dello scorso anno, che non avrà paura di andare uno contro uno in mezzo al campo”.

“Giocherà Vitinha o Colombo? Devo ancora scegliere, abbiamo diverse opportunità davanti, dietro e in porta. Difficile scegliere visto come si allenano in settimana”.

La crescita di Marcandalli: “Abbiamo tre centrali che sono un bel mix di esperienza e gioventù. Marcandalli sta facendo bene, ha dimostrato di essere un giocatore di Serie A e ora deve confermare questo”.

Vice Martin in entrata? Arriva Cornet? Rimane l’incognita sul futuro di Frendrup, ma il tecnico promuove le scelte del club: “Sul mercato, come sempre detto, sono soddisfatto. Ma mancano ancor a10 giorni e può succedere di tutto. Abbiamo un gruppo molto equilibrato. Sul gioco abbiamo lavorato tantissimo sull’equilibrio, c’è ancora da migliorare. Abbiamo giocatori con personalità e qualità in avanti”.

Genoa ancora tra le piccole secondo molti: “Non credo che il Genoa venga sottovalutato, siamo un gruppo che lavora con grande umiltà. Sappiamo che è un campionato molto difficile. Non dimentichiamo l’anno scorso. Sappiamo che abbiamo un gruppo di qualità ma dobbiamo trovare ancora fiducia, trovare automatismi e io stesso trovare le combinazioni giuste”.

Valentin Carboni è la grande promessa della stagione, mentre l’anno scorso si era chiuso con i goal di Lorenzo Venturino al Bologna. Su questi due giocatori: “Carboni non è ancora al 100%, negli ultimi trenta metri può creare opportunità, capisce bene il gioco. Deve crescere nell’aspetto difensivo. Ha grande voglia di imparare e di lavorare con noi. Venturino ha finito benissimo il campionato. Sta facendo bene. Sarà importante ma è giovane e ha qualità. Dobbiamo dargli tempo di giocare e di crescere. Dimostra che ha voglia di giocare e ha grande entusiasmo”.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per parlare del campionato in generale: “E’ sempre difficile vincere le partite in Italia e dare continuità di risultati. Abbiamo iniziato a lavorare presto e stiamo bene fisicamente e tatticamente, con cose che dobbiamo migliorare. Noi, come il Lecce, siamo pronti a iniziare il campionato. Di Francesco conosce bene la Serie A e ha esperienza”.

Genoa più Europeo? “Abbiamo lavorato in modo diverso, non vuol dire meglio o peggio. Ho la fortuna di avere un gruppo di giocatori con la mentalità aperta e di vedere cose nuove. Noi come società abbiamo imparato tanto dall’anno scorso. Abbiamo meno infortuni e per me è una fortuna avere tutti i giocatori a disposizione”.