Conferenza Genoa – Juventus. Vieira: “Obiettivo salvezza, contento dei miei quattro attaccanti”

Un incrocio contro il proprio passato da giocatore e una possibilità per far male a una grande del campionato. Per Patrick Vieira questo Genoa-Juventus è una partita speciale, e anche per i rossoblù è un match importante, dopo l’esordio timido con il Lecce. Il tecnico francese ha presentato la sfida nella conferenza stampa odierna, parlando delle possibili scelte di formazione e commentando questo avvio di stagione. L’allenatore ha chiarito l’obiettivo della squadra “salvarsi il prima possibile” e ha affermato di essere soddisfatto dei quattro attaccanti a disposizione. Anche Ekuban sarà disponibile contro i bianconeri. Un Genoa che sta cambiando pelle rispetto alla scorsa stagione. Ha guadagnato qualità ma perso qualcosa a livello di intensità, secondo il tecnico, che lavora affinché anche questa seconda caratteristica non venga meno. Sul mercato ha detto di aspettare con un implicito ma chiaro riferimento alla possibile partenza di Frendrup: “Se arriva un’offerta a cui non si può dire di no dobbiamo farci trovare pronti”.

Un buon punto contro il Lecce

Sulla partita della scorsa settimana: “Contro il Lecce abbiamo fatto bene in fase difensiva, bisognava fare meglio il possesso: abbiamo sbagliato tecnicamente le scelte quando abbiamo conquistato la palla in alto. Sono soddisfatto, dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta. La Juventus ha caratteristiche diverse da quelle del Lecce. Saremo concentrati e proveremo a fare qualche partita”.

Varianti e chi gioca in attacco? “Ekhator è entrato benissimo. Anche Colombo ha fatto il suo. È stato difficile per loro perché non abbiamo creato tantissimo. I giocatori sono stati tutti disponibili in allenamento. Anche Ekuban ha fatto tutta la settimana, anche lui dovrebbe essere della partita”.

Obiettivo chiaro: salvezza il prima possibile

Su obiettivi e percezione esterna: “Il finale della scorsa stagione ha cambiato il modo in cui la gente vede la squadra, ma noi siamo concentrati sul nostro obiettivo, che è la salvezza il più presto possibile. Abbiamo più qualità e giocatori giovani che devono crescere, e per farlo ci vuole tempo. Non meritavamo né di più né di meno contro il Lecce”.

La soddisfazione per l’atteggiamento della squadra: “Da quando sono arrivato la squadra ha sempre dato il massimo. Poi si può perdere, ciò che mi soddisfa è che i calciatori sono sempre pronti a competere. Noi mettiamo l’aspetto tattico per aiutare il giocatore. Questo gruppo ha sempre avuto un atteggiamento fantastico”.

Juventus più forte dell’anno scorso

Come fare male alla Juventus? “Mi dispiace per gli infortuni che hanno rallentato Ekuban, ha fatto una bella settimana di lavoro e conosciamo la sua qualità di poter cambiare la partita. La Juventus ha giocatori che sanno saltare l’uomo. Per fare risultato dobbiamo fare una bella prestazione collettiva, compatti e aggressivi“.

Chi toglierebbe Vieira alla Juventus? “Conceição e Yildiz hanno qualità. La Juventus è più forte dello scorso anno. Noi giocheremo in casa, dove i giocatori si sentono più forti e questo è un aiuto. Dobbiamo portare i tifosi con noi, giocare con passione e determinazione”.

Sulla competizione interna e le gerarchie: “Dall’inizio tutti i giocatori mi hanno messo in difficoltà. I giocatori sono sempre stati bravissimi. Voglio avere giocatori che competono per giocare e loro sono bravissimi“.

Possibili novità di formazione? Il modulo non cambia

Vieira pensa di continuare sulla strada del 4-2-3-1. Su chi non è partito titolare contro il Lecce afferma: “Venturino può avere spazio come Ostigard e Sabelli. Stesso discorso per Malinovskyi, che vedo sia nei due davanti alla difesa sia nei tre dietro alla punta. Ha qualità di passaggio come ha dimostrato l’anno scorso, oltre a quell’esperienza che un po’ abbiamo perso rispetto all’anno scorso”.

Un Genoa diverso rispetto all’anno scorso

Il Genoa di quest’anno sta cambiando pelle, quanto ci vorrà per vedere una formazione più di proposta che a suo agio nel giocare di rimessa?: “Abbiamo cambiato rispetto allo scorso anno e perso giocatori importanti e di esperienza. Abbiamo alzato il livello tecnico ma perso intensità. Ecco, vogliamo avere il possesso ma non voglio comunque perdere l’intensità. Vogliamo conquistare la palla alta”.

“Sull’aspetto offensivo dobbiamo crescere come squadra e sarà più facile quindi anche per gli attaccanti. Sono contento se chiudiamo il mercato con questi attaccanti. Sul resto del mercato? Non lo controllo, sono come voi giornalisti: vedo nomi che girano. Se c’è qualcosa a cui non possiamo dire di no dobbiamo farci trovare pronti”. Riferimento, chiaramente, a Frendrup.