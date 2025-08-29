Concluse le prove in mare per Gnv Virgo, è la prima nave a gnl della compagnia

Genova. Gnv, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, annuncia che GNV Virgo ha completato con successo le prove in mare, test cruciale prima della consegna all’armatore prevista entro la fine dell’anno, in anticipo di 11 mesi rispetto ai tempi inizialmente stimati.

GNV Virgo è la terza unità ro-pax ordinata ai cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton (Cina), nell’ambito di un percorso di crescita che procede spedito e che vedrà la flotta della Compagnia poter contare su 8 nuove unità tra il 2025 e il 2030, tra cui rientrano GNV Polaris e GNV Orion, già operative.

GNV Virgo è la prima nave della compagnia alimentata a GNL ed è dotata di tecnologie ambientali all’avanguardia che garantiranno una riduzione delle emissioni di Co2 di oltre il 50% per unità trasportabile rispetto a quelle di precedente generazione. Su questo fronte, continua la collaborazione della Compagnia con le istituzioni e tutti gli attori coinvolti nel processo di adeguamento delle infrastrutture portuali italiane per poter gestire al meglio la crescente domanda di GNL per il trasporto marittimo nazionale.

Così come tutte le unità di nuova costruzione, anche GNV Virgo è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. A bordo sono presenti sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR) e tecnologie di riciclaggio del calore per soddisfare i requisiti IMO Tier III e EEDI Fase II.

Tutte le nuove unità sono state progettate per essere ancora più accoglienti e funzionali e potranno assicurare ai passeggeri il massimo confort con cabine spaziose e aree relax con ampie vetrate panoramiche, caratterizzate da arredi di design, complementi di alta qualità sedute ergonomiche e servizi digitalizzati, oltre ad aree gioco e spazi dedicati esclusivamente ai più piccoli, un’ampia terrazza esterna e ambienti pet friendly.

GNV Virgo ha una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e può raggiungere una velocità massima di 25 nodi. Dispone di oltre 420 cabine e ha una capacità di carico di 1785 passeggeri e di 2770 metri lineari.