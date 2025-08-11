“Skybar, cemento e passerella per la funicolare”, comitati sul piede di guerra contro il ristorante del Righi

Genova. Alcuni comitati di cittadini del Righi e di Oregina, insieme ad altre associazioni ambientaliste e alla rete dei comitati cittadini, hanno presentato una lettera di esposto all’amministrazione comunale e alla sovrintendenza per protestare contro il progetto di ampliamento del ristorante Montallegro, rinomato locale sulle alture del Righi.

Il progetto, firmato dall’architetto Riccardo Fenoglio, fortemente voluto dal titolare della società che gestisce anche il ristorante, Francesco Sean Pescetto, non è un segreto: lo stesso sito di Montallegro dedica una sezione al piano di intervento già avviato con cantieri e lavori e che porterà alla creazione di una terrazza panoramica sul tetto della vicina funicolare Amt, di una passerella di collegamento diretta con la palazzina del ristorante e dell’innalzamento della stessa di un piano con la creazione di una nuova sala su quello che oggi è il tetto del ristorante e di un ulteriore rooftop bar, o skybar, panoramico. A servizio del locale ampliato è in fase di realizzazione una centralina di distribuzione elettrica poco distante.

I comitati, la cui referente è Manuela Cappello, sono preoccupati e indignati: “Che cosa sta succedendo al Righi? È il Parco Urbano più esteso di Genova, il vero polmone verde della città, per questo denunciamo alcuni lavori anomali avviati”, si legge nel comunicato che accompagna una lettera-esposto indirizzata alla sindaca Salis, alla giunta, al municipio e alla sovrintendenza dei beni paesaggistici, storici e architettonici.

I comitati si scagliano contro “la costruzione di una cabina elettrica di 82 metri cubi con struttura in muratura e basamento in cemento armato all’interno dell’area del parco, vincolata, la cabina, che sorgerà su terreno di proprietà comunale con vincoli paesaggistici e idrogeologici non è necessaria per soddisfare esigenze pubbliche e collettive, ma risulterebbe finalizzata a un singolo utente, il vicino ristorante”.

I cittadini del Righi riuniti nel comitato attaccano poi sulla “costruzione di una nuova passerella che crea un collegamento diretto tra le terrazze della funicolare Zecca-Righi e quella del suddetto ristorante. A quale titolo viene creato un passaggio diretto tra un edificio pubblico e un’attività commerciale? Amt ha venduto la sua terrazza apicale a un privato? Dietro quale compensazione ha permesso tale collegamento privilegiato?”

“Come è possibile – si chiedono i cittadini – che aree, sottoposte a speciale tutela urbanistica, e edifici pubblici siano messi a disposizione in maniera così invasiva ed esclusiva per finalità privatistiche e a fronte di quali compensazioni? Quali passaggi negli enti politico-istituzionali deputati siano stati svolti e come sia possibile che interventi di questo interesse pubblico non abbiano avuto pubblica visibilità e dibattito? Detta disponibilità autorizzativa ha tenuto in debito conto di tutte le possibilità alternative, di tutte le norme di vincolo a tutela dell’area pubblica interessata? L’autorità competente ha effettuato una valutazione di impatto sugli alberi esistenti, considerato che gli scavi hanno reciso le radici e se hanno effettuato una valutazione sulla possibile fratturazione delle mura seicentesche a seguito degli scavi adiacenti alle mura stesse”.

A quanto risulta alla nostra redazione, le autorizzazioni sono state rilasciate regolarmente oltre un anno fa dall’amministrazione comunale, ma per porre queste domande e provare ad avere risposte, comitati e associazioni invitano la sindaca Silvia Salis, gli assessori e consiglieri comunali, presidenti dei municipi Centro est e Media Val Bisagno e uffici competenti a un incontro pubblico, all’arrivo della funicolare del Righi, lunedì 25 agosto alle 10.