Come rendere una camera da letto più grande (senza abbattere muri)

Più spazio: ecco il desiderio più diffuso quando si parla di casa. Quale che sia la metratura originaria, tutti hanno solitamente bisogno di più spazio. Per rispondere a questa esigenza c’è chi si imbarca in grandi ristrutturazioni per ridistribuire gli spazi in modo più funzionale e chi, per, svariati motivi, opta per soluzioni meno invasive.

Se il bisogno di spazio riguarda la camera da letto e non avete o non volete abbattere muri, ecco le soluzioni di arredo intelligenti e i trucchi degli esperti, per rendere questa stanza più grande senza buttare giù neanche un tramezzo.

Giocare con gli specchi

I primi alleati di chi vuole ampliare visivamente una stanza sono gli specchi. Posizionarli strategicamente di fronte a una finestra o comunque a una fonte di luce, permette di riflettere la luce stessa e far sembrare lo spazio più ampio.

I più indicati sono i modelli di grandi dimensioni, con cornici sottili o a filo, che limitano l’ingombro visivo lasciando che l’effetto sia pulito e lineare.

Un’alternativa allo specchio d’arredo? Armadi con ante specchiate, funzionali ed eleganti.

Colori chiari, ma non solo

Subito dopo gli specchi arriva il colore. Se il bianco è sempre una scelta vincente, anche tinte neutre come beige, tortora, grigio perla e rosa cipria sortiscono grossomodo lo stesso effetto. Per un risultato altrettanto arioso ma più d’effetto si può creare una parete con una sfumatura più intensa, purché ben bilanciata con il resto dell’arredo.

Il consiglio degli esperti? Non trascurare il soffitto. Dipingerlo di una tonalità più chiara rispetto alle pareti dà l’impressione di maggiore altezza.

È bene applicare lo stesso principio di coerenza anche per i tessili della casa: tende, tappeti, copriletti – vanno scelti in palette con il resto, preferendo fantasie leggere e trame sottili.

Illuminazione strategica

Tornando un po’ al discorso degli specchi, è ormai evidente che una stanza ben illuminata appaia più grande. Se l’ideale è sempre sfruttare al massimo la luce naturale durante il giorno è altrettanto importante compensare nelle ore di buio con punti luce artificiali distribuiti in modo equilibrato. Se non riuscite a scegliere, sappiate che le lampade da parete o da soffitto, meglio se minimal, contribuiscono a mantenere libero lo sguardo e quindi a dare una sensazione di maggiore spazio.

Per un’atmosfera accogliente ma leggera, via libera a faretti orientabili, strisce LED sotto mensole o letti, e luci integrate nei mobili.

Scegliere mobili rialzati e multifunzione

Inutile dirlo, l’arredamento gioca un ruolo chiave. In una camera da letto piccola bisogna prediligere mobili con linee essenziali, finiture chiare e volumi rialzati. Letti, comodini e cassettiere con i piedini alti conferiscono all’insieme un senso di leggerezza. Questo si deve a una maggiore superficie di pavimento visibile, che da l’idea di spazio libero.

Il letto con cassettone è una soluzione pratica e salvaspazio. Stipando i contenitori nello spazio contenitore si evita di aggiungere ingombro nella stanza, mantenendo così ordine e pulizia visiva. Come già detto, per ampliare visivamente lo spazio è bene pensare a un modello alto sul pavimento.

Meno è meglio

Infine, vale la pena ricordare che in una stanza piccola bisogna limitarsi all’essenziale.

Mobili semplici, capienti e lineari, colori chiari e limitare suppellettili e decorazioni al minimo indispensabile, contribuirà a far sembrare più grande lo spazio e a mantenere in ordine… la stanza e la mente.