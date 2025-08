Coltelli e bottigliate in centro storico, furti nei negozi: raffica di arresti e denunce dei carabinieri

Genova. Due arresti e tre denunce: è il bilancio dei servizi effettuati ieri dai carabinieri del comando provinciale di Genova, in particolare nel centro storico.

Un 70enne e un 34enne, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di coltelli con lame lunghe 20 centimetri e sono stati denunciati per porto d’armi o oggetti atti a offendere.

Un marocchino di 35 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente all’alcol, ha lanciato una birra verso un gruppo di ragazzi, ferendone leggermente uno. L’arrivo immediato della pattuglia del nucleo radiomobile ha permesso di bloccare subito l’uomo, evitando conseguenze più gravi. È stato denunciato per lesioni personali e getto di cose pericolose.

Un 45enne è stato arrestato dai militari dell’aliquota radiomobile di Arenzano per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La segnalazione è arrivata da privati cittadini che, vedendo l’uomo introdursi all’interno di un’attività commerciale in orario notturno, hanno contattato il 112. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre tentava di darsi alla fuga. L’uomo è stato trovato in possesso di materiale atto allo scasso e della refurtiva (un registratore di cassa e denaro in contanti), risultata provento di furto ai danni di due esercizi commerciali. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Rintracciato infine un 65enne già condannato a 8 mesi di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria residenza.