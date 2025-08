Genova. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo avere colpito un coetaneo alla gola con una roncola.

È successo domenica sera in via Andrea Doria, zona Principe. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, subito intervenuta, tra i due uomini – entrambi stranieri – è scoppiata una lite dai toni sempre più accesi, culminata nel sangue quando il 35enne ha usato la roncola scagliandosi contro il rivale, un uomo sulle trentina.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e accompagnato all’ospedale Galliera. Le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto sembravano inizialmente, ed è stato ricoverato in codice giallo.

I poliziotti hanno arrestato l’aggressore, accusato come detto di tentato omicidio. Accertamenti sono in corso per capire cosa abbia scatenato la lite, possibile che all’uomo venga contestato il tentato omicidio.