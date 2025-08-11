Cogoleto, grave coppia di giovani: fuori strada con la moto, finiscono nel torrente

Genova. Un uomo e una donna di giovane età sono rimasti feriti in maniera seria in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, lunedì 11 agosto, a Cogoleto, nel ponente genovese.

La coppia stava viaggiando su un mezzo a due ruote in via Stoppani, la strada che collega il litorale all’abitato di Lerca, quando per ragioni da chiarire si è verificato l’incidente: la moto è uscita fuori strada ed è finita in un torrente.

Vista la difficoltà a raggiungere la zona e le condizioni inizialmente critiche dei due motociclisti, oltre ai soccorsi di automedica e pubblica assistenza, è stato attivato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

I due ragazzi sono stati portati in codice rosso – per dinamica, ma le loro condizioni sono stabili – al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Ad avere la peggio il ragazzo, che ha riportato svariate fratture. Solo qualche escoriazione per la donna.

In un altro grave incidente stradale la scorsa notte a Genova sono rimasti coinvolti due giovani a bordo di uno scooter. L’episodio è avvenuto in corso Marconi, alla Foce.

Una ragazza di 21 anni, passeggera del motorino, è caduta all’indietro nel momento in cui l’amico ha fatto partire il mezzo. Si è procurata un trauma cranico ed è stata portata al San Martino. Ferito ma in modo lieve anche l’amico.