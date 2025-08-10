  • News24
Esodo

Assalto al porto per gli imbarchi sui traghetti: traffico bloccato a Sampierdarena

Centinaia di auto in coda dirette verso il porto, con lungomare Canepa, via Balleydier,  via Albertazzi e via di Francia praticamente paralizzate

coda lungomare canepa

Genova. Sta per finire il secondo fine settimana di agosto caratterizzato dalle grandi partenze verso le località di villeggiatura in vista della settimana di Ferragosto, e in Liguria non sono soltanto le autostrade a registrare traffico intenso.

A Genova, nel pomeriggio di domenica, si sono formate code chilometriche per gli imbarchi dei traghetti. Centinaia di auto in coda dirette verso il porto, con lungomare Canepa, via Balleydier,  via Albertazzi e via di Francia praticamente paralizzate, tanto da spingere la polizia locale a sconsigliare di uscire al casello di Genova Ovest.

Alle 16 una lunga coda si allungava in A7 all’altezza del bivio con l’A10 e Sampierdarena, proprio a causa del traffico in uscita a Genova Ovest. L’uscita consigliata provenendo da Milano era dunque Genova Aeroporto, sull’A10.

