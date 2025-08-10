Assalto al porto per gli imbarchi sui traghetti: traffico bloccato a Sampierdarena

Genova. Sta per finire il secondo fine settimana di agosto caratterizzato dalle grandi partenze verso le località di villeggiatura in vista della settimana di Ferragosto, e in Liguria non sono soltanto le autostrade a registrare traffico intenso.

A Genova, nel pomeriggio di domenica, si sono formate code chilometriche per gli imbarchi dei traghetti. Centinaia di auto in coda dirette verso il porto, con lungomare Canepa, via Balleydier, via Albertazzi e via di Francia praticamente paralizzate, tanto da spingere la polizia locale a sconsigliare di uscire al casello di Genova Ovest.

Alle 16 una lunga coda si allungava in A7 all’altezza del bivio con l’A10 e Sampierdarena, proprio a causa del traffico in uscita a Genova Ovest. L’uscita consigliata provenendo da Milano era dunque Genova Aeroporto, sull’A10.