Trovati 132 chili di cocaina tra la polpa di frutta, indagato il titolare di una ditta import-export

Genova. Il titolare di una ditta import-export è indagato a Genova dopo il ritrovamento in porto di 132 chili di cocaina nascosta su un container in mezzo alla polpa di frutta congelata usata per produrre succhi.

Si tratta di un imprenditore di 35 anni di origini reggine. La droga, sul mercato, potrebbe avere un valore di poco inferiore ai 50 milioni. E secondo gli investigatori, dietro l’importazione potrebbe esserci l’ombra della ‘ndrangheta.

Gli ispettori avevano trovato un primo fusto di polpa di guayaba con dentro due chili di polvere bianca. A quel punto hanno controllato tutti i 126 fusti che si trovavano all’interno di un container proveniente dalla Colombia. Ed è così che è stata trovata tutta la droga.

Gli investigatori sono convinti che a organizzare il traffico sia stata una banda di narcos ben strutturata. Recuperare la cocaina congelata, infatti, prevede l’intervento anche di chimici e di macchinari costosi.

Dopo le analisi complete della droga, il procuratore aggiunto Manotti potrebbe decidere di sentire il titolare della ditta. L’uomo si era detto sin da subito a disposizione dell’autorità, ma estraneo al traffico.