Accoltellamento tra giovani, chiusa nota discoteca a Sestri Levante: arrestato un 18enne

Sestri Levante. Un diciottenne è stato arrestato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sestri Levante con l’accusa di lesioni aggravate. Il giovane, nelle prime ore del 18 agosto, avrebbe aggredito un coetaneo all’uscita della nota discoteca Piscina dei Castelli, colpendolo al collo con una bottiglia di vetro rotta.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’episodio è scaturito da un diverbio tra due gruppi di ragazzi, iniziato all’interno del locale e poi degenerato sulla strada antistante. In quel frangente, l’arrestato, un italiano, si sarebbe avventato alle spalle dell’aggredito, sferrando il colpo che ha reso necessario il ricovero immediato presso un ospedale di Genova, dove il ferito è finito in prognosi riservata.

L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo: una pattuglia del radiomobile, con il supporto dei militari della stazione di Casarza Ligure, era già presente in zona per un servizio di controllo mirato alla prevenzione delle degenerazioni legate alla movida notturna. L’aggressore è stato fermato e condotto in caserma, quindi sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida davanti al tribunale di Genova.

Il fatto non è rimasto senza conseguenze anche per il locale. Alla luce dell’episodio e di altri recenti casi di violenza, la questura di Genova – su richiesta della compagnia carabinieri di Sestri Levante – ha disposto la chiusura in via d’urgenza della discoteca Piscina dei Castelli per sette giorni, in applicazione dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

Il provvedimento, hanno spiegato gli inquirenti, ha finalità preventiva ed è volto a garantire maggiore sicurezza agli avventori, oltre a scoraggiare episodi che rischiano di compromettere l’ordine pubblico. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, soprattutto durante il periodo estivo, quando la riviera ligure è interessata da un notevole afflusso di giovani e turisti.