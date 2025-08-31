Chiavari, tutto pronto per la Festa dello Sport 2025: un fine settimana di attività e eventi

Chiavari. Tutto pronto per l’edizione 2025 della Festa dello Sport, l’evento che animerà il cuore di Chiavari il prossimo 6 e 7 settembre, trasformando le principali vie e piazze cittadine in un grande villaggio sportivo a cielo aperto.

Un fine settimana pensato per coinvolgere atleti, famiglie, bambini, istruttori e appassionati, all’insegna dell’attività fisica, dell’inclusione e dei valori che solo lo sport sa trasmettere: rispetto, spirito di squadra, benessere e crescita personale.

Da via Martiri della Liberazione a Corso Garibaldi, passando per Piazza Matteotti, Piazza Mazzini e via Vittorio Veneto, la città offrirà un ricco programma di dimostrazioni, incontri e attività per promuovere lo sport in tutte le sue forme. Decine le discipline rappresentate: basket, danza, judo, scherma, calcio, arrampicata, voga e molte altre.

Ad inaugurare l’evento sarà il convegno ‘Sport e Valori: testimonianze di campioni’ in programma sabato 6 settembre, alle 17 presso l’Auditorium San Francesco. Un momento di riflessione e di ispirazione sui valori educativi dello sport, condotto da Metis Di Meo, volto noto della televisione e già presentatrice dell’edizione 2023.

Tra gli ospiti attesi, nomi di spicco del panorama sportivo nazionale e internazionale quali Andrea Lo Cicero, ex pilone della Nazionale italiana di rugby e personaggio televisivo; Camilla Lontano, istruttrice della Federazione Italiana Scherma, tecnico Fiamme Oro, ex campionessa europea staffetta 2015 e bronzo mondiale staffetta 2014; Alexandra Agiurgiuculese, stella della ginnastica ritmica, con sei Coppe del Mondo all’attivo; Federico Marchi, ex arbitro internazionale di calcio e Damiano Marini, campione italiano di handbike e prossimo atleta paralimpico.

Al termine del convegno, tutte le associazioni sportive partecipanti riceveranno una targa di riconoscimento per il loro impegno sul territorio.

La giornata di domenica 7 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà interamente dedicata all’open day dello sport, con oltre 50 associazioni sportive del territorio pronte ad accogliere il pubblico tra prove gratuite, dimostrazioni e momenti di incontro con atleti e tecnici. Un’opportunità unica per bambini, ragazzi e adulti di provare nuove discipline, scoprire talenti, stringere relazioni e, soprattutto, divertirsi.

“La Festa dello Sport 2025 è molto più di un evento: è un progetto di comunità che promuove il benessere, la partecipazione attiva e l’educazione attraverso lo sport – commenta l’assessore alla Promozione della Città, Gianluca Ratto – Una vera e propria festa inclusiva, pensata per avvicinare le persone ad uno stile di vita sano e a valori fondamentali come la lealtà, la perseveranza e il gioco di squadra. Lo sport è di tutti. E a Chiavari, è protagonista”.