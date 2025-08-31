  • News24
Ci siamo

Chiavari, tutto pronto per la Festa dello Sport 2025: un fine settimana di attività e eventi

Da via Martiri della Liberazione a Corso Garibaldi, passando per Piazza Matteotti, Piazza Mazzini e via Vittorio Veneto, la città offrirà un ricco programma di dimostrazioni, incontri e attività per promuovere lo sport in tutte le sue forme.

Generico agosto 2025

Chiavari. Tutto pronto per l’edizione 2025 della Festa dello Sport, l’evento che animerà il cuore di Chiavari il prossimo 6 e 7 settembre, trasformando le principali vie e piazze cittadine in un grande villaggio sportivo a cielo aperto.

Un fine settimana pensato per coinvolgere atleti, famiglie, bambini, istruttori e appassionati, all’insegna dell’attività fisica, dell’inclusione e dei valori che solo lo sport sa trasmettere: rispetto, spirito di squadra, benessere e crescita personale.

Da via Martiri della Liberazione a Corso Garibaldi, passando per Piazza Matteotti, Piazza Mazzini e via Vittorio Veneto, la città offrirà un ricco programma di dimostrazioni, incontri e attività per promuovere lo sport in tutte le sue forme. Decine le discipline rappresentate: basket, danza, judo, scherma, calcio, arrampicata, voga e molte altre.

Ad inaugurare l’evento sarà il convegno ‘Sport e Valori: testimonianze di campioni’ in programma sabato 6 settembre, alle 17 presso l’Auditorium San Francesco. Un momento di riflessione e di ispirazione sui valori educativi dello sport, condotto da Metis Di Meo, volto noto della televisione e già presentatrice dell’edizione 2023.

Tra gli ospiti attesi, nomi di spicco del panorama sportivo nazionale e internazionale quali Andrea Lo Cicero, ex pilone della Nazionale italiana di rugby e personaggio televisivo; Camilla Lontano, istruttrice della Federazione Italiana Scherma, tecnico Fiamme Oro, ex campionessa europea staffetta 2015 e bronzo mondiale staffetta 2014; Alexandra Agiurgiuculese, stella della ginnastica ritmica, con sei Coppe del Mondo all’attivo; Federico Marchi, ex arbitro internazionale di calcio e Damiano Marini, campione italiano di handbike e prossimo atleta paralimpico.

Al termine del convegno, tutte le associazioni sportive partecipanti riceveranno una targa di riconoscimento per il loro impegno sul territorio.

La giornata di domenica 7 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà interamente dedicata all’open day dello sport, con oltre 50 associazioni sportive del territorio pronte ad accogliere il pubblico tra prove gratuite, dimostrazioni e momenti di incontro con atleti e tecnici. Un’opportunità unica per bambini, ragazzi e adulti di provare nuove discipline, scoprire talenti, stringere relazioni e, soprattutto, divertirsi.

“La Festa dello Sport 2025 è molto più di un evento: è un progetto di comunità che promuove il benessere, la partecipazione attiva e l’educazione attraverso lo sport – commenta l’assessore alla Promozione della Città, Gianluca Ratto – Una vera e propria festa inclusiva, pensata per avvicinare le persone ad uno stile di vita sano e a valori fondamentali come la lealtà, la perseveranza e il gioco di squadra. Lo sport è di tutti. E a Chiavari, è protagonista”.

