Chiavari, petizione per i parcheggi gratuiti nel periodo natalizio

Chiavari. Il partito della Rifondazione Comunista di Chiavari promuove una petizione popolare per l’utilizzo gratuito dei parcheggi a dicembre.

Questo il testo che verrà sottoposto all’amministrazione:

“In relazione all’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico antecedente le festività natalizie concessa ai giostrai in località Colmata e Preli e, fino al temine della concessione, noi cittadine e cittadini residenti a Chiavari ci riteniamo fortemente penalizzati nel periodo che intercorre dalla suddetta autorizzazione fino al termine della stessa. Premesso che non è nostra intenzione contestare lo stazionamento delle giostre, ne tanto meno il lavoro che essi svolgono, non possiamo tuttavia non constatare il forte disagio che ciò comporta per i cittadini e in particolar modo e per ovvi motivi a tutti coloro che utilizzano i parcheggi in Colmata per raggiungere i luoghi di lavoro posti fuori città recandosi nella vicina stazione ferroviaria per l’utilizzo dei treni. A fronte di quanto sopra esposto, chiediamo alla spettabile Amministrazione comunale che per l’intera permanenza delle giostre e, per tutto il periodo natalizio festivi compresi, (che nella circostanza vengono messi a pagamento) di predisporre parcheggi (segnaletica orizzontale blu) fruibili e in modo del tutto gratuito per i residenti della città. Inoltre, chiediamo che l’Amministrazione si impegni in una adeguata e capillare divulgazione con i mezzi che ritiene maggiormente idonei allo scopo di raggiungere l’intera cittadinanza. In tal senso, chiediamo la totale gratuità dei parcheggi posti nelle seguenti vie e piazze”.

Le firme saranno raccolte in corso Cristoforo Colombo da ang. Garibaldi a piazza Leonardi ambo i lati; intera area parcheggio di piazza Leonardi; corso Val Paraiso da ang. Leonardi a piazza Milano ambo i lati; corso Garibaldi da ang. Assarotti a via Nino Bixio lato dx e Via Vinelli lato sx; via Davide Gagliardo da ang. Assarotti a via Vinelli; corso Gianelli parcheggio segnaletica orizzontale bianca senza limite di tempo; intera area parcheggio nostra signora Dell’Orto; viale Arata da Nostra Signora Dell’Orto a via Filippini ambo i lati; intera area parcheggio via Assarotti; intera area parcheggio piazza Della Torre.