Chiavari, inaugurato appartamento per i percorsi di autonomia dei disabili

Chiavari. È stato inaugurato oggi, in via dei Lertora 17/4, il nuovo appartamento dedicato alle persone con disabilità, realizzato nell’ambito del progetto Percorsi di autonomia per le persone con disabilità. L’iniziativa è stata finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo complessivo di oltre 100 mila euro.

L’immobile, di proprietà del Comune di Chiavari, è stato completamente ristrutturato e accoglierà quattro beneficiari. Gli ambienti – due camere da letto, un ingresso, un bagno, una sala con cucina open space – sono stati progettati per offrire uno spazio sicuro, accogliente e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze di chi intraprende un percorso verso la piena autonomia abitativa.

“Questo appartamento rappresenta il cuore di un progetto educativo e formativo destinato a giovani e adulti in età lavorativa, residenti nei comuni del Distretto Socio Sanitario 15 – spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Michela Canepa – vogliamo offrire un’opportunità concreta di crescita, attraverso un accompagnamento personalizzato che permetta di acquisire competenze, fiducia e consapevolezza. Solo così possiamo costruire basi solide per un’autonomia reale e duratura”.

All’interno della casa, educatori professionali seguiranno i beneficiari in un percorso graduale, finalizzato allo sviluppo di abilità fondamentali per la vita quotidiana: gestione della casa e del vitto, uso consapevole del denaro, cura della persona e delle relazioni, utilizzo dei servizi pubblici e del territorio.

L’attivazione dell’appartamento in via dei Lertora rappresenta una tappa strategica all’interno di un più ampio progetto distrettuale che coinvolge anche altri comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 56 — Chiavari, Carasco, Leivi, San Colombano Certenoli e Cogorno — e include un ulteriore appartamento di proprietà di Arte, situato a Chiavari in via Ugolini 36/a.