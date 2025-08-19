Cerro Abajo, Genova capitale del downhill: programma e punti di osservazione di prove e gara

Genova. Chi ha assistito nel 2024 al Red Bull Cerro Abajo Genova conosce già l’alto tasso di adrenalina condensato in 2,2 chilometri per 279 metri di dislivello e punte di 80 chilometri orari tra creuze e caroggi.

Genova da venerdì 22 a domenica 24 agosto torna capitale del downhill con la seconda edizione della manifestazione di sport estremo. La presentazione del Cerro Abajo questa mattina a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova.

Panorami mozzafiato, mattonate e scalinate, curve strettissime, passaggi angusti e ostacoli artificiali, salti e curve paraboliche, tra show, velocità e tecnica. “I rider dicono che questo è uno dei percorsi più difficili del mondo”, ha detto Roberto Giugliano, marketing manager di Red Bull Italia. L’evento 2025 è accompagnato da un trailer girato all’interno dello stadio Luigi Ferraris.

Il programma del Cerro Abajo Genova, prove e gara

Red Bull Cerro Abajo è una festa dello sport: si comincia venerdì 22 agosto con l’apertura, alle 14.40, del Red Bull Village al Porto Antico dove, tra le 19.30 e le 20.30, grandi e piccoli potranno assistere ad uno spettacolare e imperdibile bike-show di bici freestyle.

Sabato 23 agosto alle 11.30 l’apertura del Village e, dalle 13.45 alle 16.00, le prove dei concorrenti sul circuito di gara.

Si prosegue alle 18.30 con lo show di presentazione degli atleti, prima della caccia a selfie e autografi con i rider tra le 19.00 e le 20.00.

Domenica 24 agosto la giornata clou. Il Village apre alle 11.00, mentre tra le 11.30 e le 13.00 il warm-up vedrà il riscaldamento dei concorrenti, pronti a giocarsi un posto in finale nelle qualificazioni in programma tra le 14.00 e le 15.00.

Le finali scatteranno alle ore 16.00 e dureranno fino alle 18.00. Due ore ad altissimo contenuto adrenalinico che decreteranno il vincitore del Red Bull Genova Cerro Abajo 2025, prima della cerimonia di premiazione sul traguardo di largo della Zecca. Tutte le attività sono ad accesso libero e gratuito.

Possibile qualche sfasamento dell’ultimo minuto sulla base delle condizioni meteo, piuttosto incerto per questo fine settimana, in particolare per domenica: “Abbiamo una certa flessibilità che ci consente di far iniziare o finire una sessione quando le condizioni sono al meglio”, spiegano da Red Bull.

Il percorso: dal Peralto alla Zecca

Il percorso del Cerro Abajo Genova sarà lo stesso dello scorso anno, con alcuni aggiustamenti per migliorare le condizioni di sicurezza.

La partenza sarà dal Peralto, presso la stazione di monte della funicolare del Righi. Si scende lungo le Mura Nuove, con un primo salto che porta i rider nella creuza di Salita Superiore San Simone. Si prosegue per salita Emanuele Cavallo, un tratto particolarmente impegnativo, con una ripida pendenza, che culmina con un tornante mozzafiato.

Il percorso continua sulla circonvallazione a monte, passando per piazza Villa, a due passi da Castelletto, per scendere poi verso corso Carbonara, prima di svoltare in vico dell’Incarnazione e raggiungere il traguardo in largo della Zecca.

I punti di osservazione: dove assistere alla gara

I principali punti di osservazione del Red Bull Cerro Abajo saranno:

– Pratone (via Chiodo)

– Big Jump Area (via Chiodo)

– Cavallo Area (via Chiodo)

– Costa Road Gap (via Costa)

– Castelletto (piazza Goffredo Villa)

– Carbonara (corso Carbonara)

– Finish Line (largo della Zecca)

Le modifiche alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico

A causa delle prove e della gara del Red Bull Cerro Abajo Genova sono istituite diverse modifiche alla viabilità stradale e pedonale, nonché al servizio di trasporto pubblico Amt.

A questo link tutte le informazioni utili.

Conferenza stampa: Cerro Abajo torna a Genova nel 2026 e 2027

Alla conferenza stampa ufficiale di lancio dell’evento, tenutasi oggi presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, erano presenti la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il direttore marketing Red Bull Italia Roberto Giugliano e il consigliere delegato ai Grandi eventi del Comune di Genova Lorenzo Garzarelli.

“Accogliere nuovamente a Genova il Red Bull Cerro Abajo dopo il successo della passata edizione è motivo di orgoglio per tutta la città – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – Parliamo della competizione di urban downhill più spettacolare e adrenalinica al mondo, che trova tra i nostri caruggi, le creuze e i luoghi simbolo della città un palcoscenico unico e irripetibile, si dice spesso che Genova è una città in salita, noi oggi ribaltiamo la visuale e diciamo che è una incredibile città in discesa”.

Grazie all’accordo con Red Bull Italia Genova sarà l’unica tappa europea del circuito internazionale fino al 2027. “Una scelta che conferma la volontà della nostra amministrazione di dare crescente centralità a Genova nel panorama dei grandi eventi sportivi globali”, prosegue Salis.

“La natura pluriennale dell’accordo – sottolinea il consigliere delegato ai Grandi Eventi Lorenzo Garzarelli – consentirà un progressivo miglioramento dell’evento, sia dal punto di vista qualitativo che organizzativo per recare meno disagi possibili. Red Bull, infatti, affiancherà all’organizzazione della gara una serie di iniziative a beneficio della città, ad esempio l’installazione di stalli per biciclette e colonnine per la loro ricarica elettrica, favorendo così una mobilità urbana sempre più smart, sostenibile ed accessibile a tutti”.

“Dopo il grande successo dell’anno scorso il Red Bull Cerro Abajo si rinnova e sarà uno degli eventi di punta di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Genova e la Liguria si confermano location ideali per ospitare grandi eventi internazionali, in grado di veicolare in tutto il mondo le bellezze del nostro territorio, grazie alle performance degli atleti, accompagnati da migliaia di spettatori ai lati del percorso. Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e Liguria 2025 Regione Europea dello Sport si dimostrano parte di un percorso che ha portato le nostre realtà ad assumere un ruolo baricentrico a livello sportivo internazionale. Sarà un vero piacere – continua Bucci – vedere persone di ogni età godersi uno spettacolo unico nel suo genere che in pochi anni ha saputo catturare l’attenzione del grande pubblico: nelle prossime ore arriveranno moltissimi appassionati anche da fuori Regione. Voglio augurare a tutti uno splendido weekend sportivo all’insegna della passione e della adrenalina. Per la Regione è motivo di orgoglio sostenere appuntamenti come questo, che rafforzano il legame tra sport, turismo e promozione del territorio”.

“Il Red Bull Cerro Abajo rappresenta uno degli eventi di urban downhill più spettacolari e seguiti al mondo, capace di trasformare Genova in un palcoscenico internazionale – ha commentato Roberto Giugliano, Marketing Manager di Red Bull Italia – Dopo il successo della prima edizione, che ha visto oltre 35.000 spettatori lungo il percorso e milioni di visualizzazioni globali, siamo orgogliosi di confermare Genova come unica tappa europea fino al 2027. L’evento offrirà alla città una straordinaria visibilità internazionale, contribuendo al tempo stesso a generare un impatto positivo per il territorio”.

I rider, la line-up dei concorrenti

La line-up dei concorrenti del Cerro Abajo Genova al via vedrà riproporsi tante delle sfide che hanno animato l’edizione 2024: l’atleta Red Bull Tomas Slavik (CZE) è infatti pronto a difendere la vittoria di un anno fa contro avversari come il colombiano Sebastián Holguín e altri nomi da “tenere d’occhio” come Pedro Ferreira, Pedro Burns e Brook MacDonald, a loro volta pronti a dare spettacolo.

Non bisogna poi dimenticare gli italiani, quali Hannes Alber (l’unico rider azzurro ad aver partecipato alle tappe internazionali del Red Bull Cerro Abajo), Lucas Vega e Francesco Colombo, apprezzato anche come content creator attraverso un seguitissimo canale YouTube.