Genova. La finale del Red Bull Cerro Abajo è finalmente arrivata. Oggi, domenica 24 agosto, tutto pronto per il clou di uno degli eventi di mountain bike più spettacolari al mondo. Dopo le prove di venerdì e le qualifiche di sabato, la città si prepara a incoronare il campione di questa unica tappa europea. Suspence per le discese: dopo i feriti di ieri, c’è attesa oggi per capire come il tracciato genovese, considerato spettacolare ma molto “tecnico”, potrà essere nuovamente protagonista di questa competizione.

La giornata decisiva del Cerro Abajo

La gara vera e propria prenderà il via nel pomeriggio, quando i migliori rider del pianeta si lanceranno lungo un percorso mozzafiato. Il tracciato di 2,2 chilometri, che scende dal Monte Peralto a largo della Zecca, metterà alla prova ogni limite. Vicoli stretti, scale ripide, curve a gomito e salti spettacolari trasformeranno il centro storico in un’arena a cielo aperto. La discesa cronometrata terrà il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo metro.

L’area della Finish Line a largo della Zecca sarà il fulcro della festa, trasformata in un vero e proprio villaggio per i tifosi, con maxi-schermi, musica e intrattenimento.

La cerimonia di premiazione si terrà in serata, quando il vincitore verrà celebrato da una folla entusiasta, a coronamento di un weekend di sport e passione.

Dove assistere alla gara del Cerro Abajo

Se vuoi goderti lo spettacolo, ecco i punti di osservazione migliori lungo il percorso:

Pratone, Big Jump Area e Cavallo Area (via Chiodo)

Costa Road Gap (via Costa)Castelletto (piazza Goffredo Villa)

Carbonara (corso Carbonara)

Finish Line (largo della Zecca)

Modifiche alla viabilità e ai trasporti

Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, la viabilità e il trasporto pubblico subiranno delle modifiche significative per tutta la giornata. Ecco tutto quello che serve sapere LINK

Strade chiuse e divieti di sosta

Il percorso di gara sarà interamente chiuso al traffico. La chiusura interessa le strade da largo Caproni fino a largo della Zecca, comprese Mura delle Chiappe, salita San Simone e corso Carbonara. Vige il divieto di sosta con rimozione forzata per tutta l’area interessata.

I pedoni avranno accesso limitato al percorso, con varchi aperti in fasce orarie specifiche: dalle 8:00 alle 10:00, dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 18:30 alle 21:00.

Trasporto pubblico deviato

Diverse linee di bus (tra cui 18, 20, 34, 35, 36, 39, 40, 374, 375, 377, Volabus e SM) seguiranno percorsi alternativi. Ecco tutte le modifiche LINK

La funicolare Zecca-Righi sarà sospesa dalle 9:20 alle 18:00. In sostituzione, sarà attiva la linea speciale F1 che collegherà piazza Bandiera con largo Caproni.