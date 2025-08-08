Centro storico, controlli a tappeto della Guardia di Finanza: sequestrati marchi contraffatti e prodotti non regolari

Genova. Nelle ultime due settimane, i “Baschi Verdi” della Guardia di Finanza (Compagnia Pronto Impiego Genova), nell’ambito delle precipue attività di controllo del territorio del centro storico, stabilite in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, hanno effettuato mirati controlli in 4 esercizi commerciali, allo scopo di verificare il rispetto da parte dei commercianti della normativa del Codice del consumo a tutela degli utenti finali.

Il bilancio di questa capillare attività è di tutto rilievo. Sono stati, infatti, sequestrati oltre 110 mila prodotti tra cui incensi, giocattoli e bigiotteria, venduti in palese violazione alle norme del Codice del consumo. Inoltre, tre titolari di esercizi commerciali, tutti di origine extracomunitaria, sono stati denunciati per aver messo in vendita oltre mille articoli con marchi falsi. Tra i prodotti a marchio contraffatto vi erano orologi Rolex, scarpe Nike e portafogli LV. L’attività si è conclusa con l’applicazione di sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo di 3 mila euro e la segnalazione dei responsabili alla Camera di Commercio, per i provvedimenti di competenza.

Da ultimo, i militari hanno segnalato anche il titolare di una delle ditte sottoposte a controllo, per la messa in vendita di sigarette senza essere in possesso della necessaria autorizzazione. “I controlli della Guardia di Finanza mirano a tutelare le migliaia di persone e di turisti che affollano ogni giorno il centro storico di Genova – si legge nella nota stampa diffusa questa mattina dalla Guardia di Finanza – preservandoli dalle truffe e, nel contempo, vogliono garantire una cornice di sicurezza e di legalità ai residenti e ai molti operatori economici onesti che ivi insistono e che subiscono un grave nocumento a causa di tali illecite attività”.