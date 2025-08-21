  • News24
Calcio a 5

CDM Futsal: festa in piazza a Campo Ligure per la presentazione, poi il debutto in Serie A

Campo Ligure. Ormai è una tradizione ma, se volete, potete chiamarla anche cabala. Fatto sta che per la CDM Futsal si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la festa in piazza per la presentazione ufficiale della rosa 2025/2026. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 agosto, a partire dalle ore 20.45, in piazza Vittorio Emanuele II a Campo Ligure.

Tanti ospiti, buon cibo e soprattutto tanto divertimento, con la musica e l’energia del duo genovese “Questo e Quello”, per una serata che vedrà sfilare sul palco, uno dopo l’altro, tutti i protagonisti della fantastica cavalcata della scorsa stagione ma anche i tanti volti nuovi arrivati nel mercato estivo a dar man forte alla squadra, allenata anche quest’anno da mister Hugo de Jesus. Poi tutta la dirigenza, con in testa ovviamente il presidente Matteo Fortuna, e anche le giovani promesse della formazione Under 19.

Parte così ufficialmente la stagione 2025/2026, la stagione che finalmente riporta la CDM Futsal e tutta la Liguria nella Serie A del futsal italiano. La squadra è già da qualche giorno al lavoro per trovare la giusta amalgama e la forma migliore per farsi trovare pronta per i primi appuntamenti che conteranno. Si partirà infatti sabato 13 settembre alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Chiavari per la gara d’andata del primo turno di Coppa Divisione contro la Levante Futsal, con la gara di ritorno già fissata per venerdì 19 alle 20.30 a Campo Ligure.

Ma la vera attesa è per il debutto in campionato, in programma sette giorni dopo, venerdì 26 settembre alle ore 20.30 contro la Feldi Eboli, sempre fra le mura amiche del palasport di Campo Ligure.

