  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Avviso

Le Maree, chiuse le indagini sulle quattro ostetriche della casa maternità

Le quattro donne, difese dall'avvocato Francesca Pastore, hanno ricevuto nei giorni scorsi l'avviso e potranno ora decidere se farsi interrogare o meno

Casa maternità Le Maree sotto sequestro, presidio di solidarietà davanti agli ingressi

Genova. La procura di Genova ha chiuso le indagini su quattro ostetriche che gestivano la casa maternità Le Maree, nel quartiere della Foce.

Le quattro donne, difese dall’avvocato Francesca Pastore, hanno ricevuto nei giorni scorsi l’avviso di conclusione delle indagini e potranno ora decidere se farsi interrogare o meno.

La vicenda risale a marzo del 2024, quando i carabinieri del Nas avevano messo sotto sequestro preventivo la struttura di corso Torino in cui le donne in gravidanza vengono assistite prima, durante e dopo il parto, che avviene non in ospedale ma nei locali del centro. La struttura era stata poi dissequestrata qualche giorno dopo, con l’unica limitazione di non consentire i parti.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Giuseppe Longo, le ostetriche avrebbero aperto e gestito il centro senza le necessarie autorizzazioni. Sono inoltre accusate di esercizio abusivo della professione, ricettazione, commercio o somministrazione di medicinali scaduti o mal conservati.

L’inchiesta era stata in un primo momento archiviata dalla pm Arianna Ciavattini e poi riaperta dopo una nuova informativa dei Nas. Al centro degli accertamenti sempre l’assenza, secondo gli investigatori, di autorizzazione specifica per svolgere l’attività di degenza post parto di madri e neonati.

Tale autorizzazione, era la motivazione alla base del sequestro, “non può essere concessa in Liguria la cui legge sanitaria non prevede, tra le strutture sanitarie che possono operare al di fuori degli ospedali e delle cliniche private, le cosiddette case maternità”.

La ricettazione è contestata invece perché erano stati trovati all’interno del centro dei farmaci a uso ospedaliero, alcuni scaduti e in cattivo stato di conservazione.

Più informazioni
leggi anche
Casa maternità Le Maree sotto sequestro, presidio di solidarietà davanti agli ingressi
Aggiornamento
Dissequestrata la casa maternità Le Maree, ma resta lo stop ai parti in struttura
carabinieri nas
Alla foce
Parti nella struttura priva di autorizzazioni, sequestrata la casa maternità Le Maree
presidio le maree
Sit-in solidale
Casa maternità Le Maree sotto sequestro, mobilitazione delle famiglie: “Senza di loro un enorme vuoto”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.