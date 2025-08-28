Le Maree, chiuse le indagini sulle quattro ostetriche della casa maternità

Genova. La procura di Genova ha chiuso le indagini su quattro ostetriche che gestivano la casa maternità Le Maree, nel quartiere della Foce.

Le quattro donne, difese dall’avvocato Francesca Pastore, hanno ricevuto nei giorni scorsi l’avviso di conclusione delle indagini e potranno ora decidere se farsi interrogare o meno.

La vicenda risale a marzo del 2024, quando i carabinieri del Nas avevano messo sotto sequestro preventivo la struttura di corso Torino in cui le donne in gravidanza vengono assistite prima, durante e dopo il parto, che avviene non in ospedale ma nei locali del centro. La struttura era stata poi dissequestrata qualche giorno dopo, con l’unica limitazione di non consentire i parti.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Giuseppe Longo, le ostetriche avrebbero aperto e gestito il centro senza le necessarie autorizzazioni. Sono inoltre accusate di esercizio abusivo della professione, ricettazione, commercio o somministrazione di medicinali scaduti o mal conservati.

L’inchiesta era stata in un primo momento archiviata dalla pm Arianna Ciavattini e poi riaperta dopo una nuova informativa dei Nas. Al centro degli accertamenti sempre l’assenza, secondo gli investigatori, di autorizzazione specifica per svolgere l’attività di degenza post parto di madri e neonati.

Tale autorizzazione, era la motivazione alla base del sequestro, “non può essere concessa in Liguria la cui legge sanitaria non prevede, tra le strutture sanitarie che possono operare al di fuori degli ospedali e delle cliniche private, le cosiddette case maternità”.

La ricettazione è contestata invece perché erano stati trovati all’interno del centro dei farmaci a uso ospedaliero, alcuni scaduti e in cattivo stato di conservazione.