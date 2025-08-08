Chiavari, martedì 12 torna il Carnevale d’Agosto: modifiche alla viabilità e ordinanze speciali

Chiavari. Martedì 12 agosto 2025 si svolgerà il Carnevale d’Agosto, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, sono state emanate le ordinanze n° 78 del 5 agosto 2025 e n° 75 del 30 luglio 2025, che introducono modifiche temporanee alla viabilità e alcune disposizioni legate alla sicurezza.

A partire dalle ore 8 del 12 agosto sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Colombo, nel tratto a ponente rispetto a Largo Ravenna, nel tratto a ponente di piazza Milano, lungo corso Valparaiso dal civico 2 al civico 124, nella traversa di corso Valparaiso, in via Risso e in via dei Velieri. Dalle ore 19 dello stesso giorno, e fino a cessate esigenze, scatterà anche il divieto di circolazione nelle stesse strade, ad eccezione dei carri ammessi dal Comitato Lungomare alla sfilata e dei veicoli di polizia o antincendio, Protezione Civile e ambulanze. In questa fascia oraria, l’accesso e l’uscita dal Porto Turistico avverranno esclusivamente dal varco di levante, all’altezza di Largo Ravenna.

Considerato il grande afflusso di pubblico atteso, dalle ore 19 del 12 agosto alle ore 3 del 13 agosto, nell’area compresa tra il lungomare cittadino a mare rispetto al tracciato ferroviario, sarà vietata la vendita, la somministrazione, la distribuzione e la detenzione di bevande in contenitori di vetro o alluminio.

Nello stesso arco temporale sarà vietata la vendita per asporto, la detenzione e il consumo di bevande superalcoliche su area pubblica o privata ad uso pubblico, ad eccezione della somministrazione all’interno e nelle pertinenze dei locali autorizzati (consentita fino alle ore 24). Dalla mezzanotte alle ore 3 del 13 agosto il divieto riguarderà tutte le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, sia per la vendita che per il consumo, su area pubblica o privata ad uso pubblico.

Sempre per ragioni di sicurezza, dalle ore 18 del 12 agosto alle ore 3 del giorno successivo sarà vietata la vendita, la distribuzione, la detenzione e l’utilizzo di spray urticante al peperoncino, così come l’accensione di botti o petardi di qualsiasi tipo.