Carlo Felice, si accende lo scontro: ex sovrintendente querela i consiglieri del Partito Democratico

Genova. Lo scontro sulla gestione del teatro Carlo Felice si incendio con un’iniziativa legale che coinvolge politica e sindacato. L’ex sovrintendente della fondazione lirico-sinfonica genovese, Claudio Orazi, infatti, ha depositato il 31 luglio una querela per diffamazione contro i consiglieri del Partito Democratico Federico Romeo e Donatella Alfonso, oltre che contro la segreteria regionale del sindacato Snater Liguria. L’atto legale nasce da “gravi affermazioni” relative alla gestione di Orazi, in particolare per l’acquisto di un capannone per le scenografie ed era stato in parte anticipato lo scorso 16 luglio.

Al centro della querelle c’è l’acquisto di un immobile, destinato allo stoccaggio delle scenografie, per un importo di oltre 929 mila euro. Una cifra che, secondo quanto emerso da interrogazioni presentate in Regione e in Comune, supererebbe gli 870 mila euro inizialmente comunicati e che, con lavori di ristrutturazione aggiuntivi, potrebbe raggiungere un costo complessivo di 1,4 milioni di euro. I consiglieri del Pd, nelle scorse settimane, durante i lavori consigliari dei rispettivi enti, avevano eccepito che l’operazione fosse stata avviata senza una valutazione preventiva del risparmio effettivo sui costi di trasporto.

La querela ha scatenato la decisa reazione del Partito Democratico che ha espresso “piena solidarietà” a Federico Romeo e Donatella Alfonso. Il segretario del PD di Genova, Simone D’Angelo, ha definito l’atto di Orazi un “tentativo di intimidazione” e ha ribadito che chiedere conto della gestione delle risorse pubbliche non può essere considerato diffamazione, ma un “doveroso esercizio democratico”. Anche il segretario del PD Liguria, Davide Natale, e il capogruppo in Regione, Armando Sanna, hanno espresso il loro sostegno, sottolineando che l’attività dei consiglieri è un “baluardo da difendere”. Hanno assicurato che il Partito Democratico non si farà intimidire e continuerà a vigilare e a fare domande su tutte le questioni che “sollevano dubbi sull’uso delle risorse pubbliche”.

Il commento di Claudio Orazi

In giornata la nota dell’ufficio stampa di Claudio Orazi: “Nella querela, Claudio Orazi respinge con fermezza ogni accusa e illazione circa la sua gestione del Teatro, documentando puntualmente l’utilizzo trasparente e conforme delle risorse pubbliche durante il proprio mandato, l’adozione di misure per la sicurezza del personale e la legittimità, oltre che l’opportunità, dell’acquisto del nuovo magazzino al centro. Le accuse – veicolate tramite social network, interventi politici e riprese da alcune testate giornalistiche – hanno alimentato un clima di sospetto privo di fondamento, generando una vera e propria campagna denigratoria a mezzo stampa e social, che ha portato Orazi ad adire le vie legali”

“Ho sempre svolto il mio incarico con la massima trasparenza, correttezza e nell’interesse esclusivo della Fondazione – dichiara Claudio Orazi –.Le affermazioni che sono state diffuse, oltre ad essere totalmente infondate, danneggiano gravemente la mia persona ma anche l’immagine e la credibilità di una delle più importanti istituzioni culturali italiane quale è il Teatro Carlo Felice di Genova. Ho agito legalmente soprattutto per il teatro e per tutti quei lavoratori, che rappresentano la maggioranza, che hanno creduto e condiviso un progetto di risanamento ed una visione per il futuro. Ma anche a tutela dei valori istituzionali per i quali ogni proposta e decisione è stata sempre responsabilmente elaborata, discussa e approvata dagli Organi di Indirizzo e di Controllo. Come sarebbe stato facilmente riscontrabile consultando gli atti della Fondazione”.