Carcere di Marassi, tentato suicidio sventato dalla polizia penitenziaria. Uspp: “Serve supporto le fragilità mentali”

Genova. Un detenuto del carcere di Marassi sarebbe salvato in extremis da un agente della Polizia penitenziaria dopo aver tentato il suicidio in cella nella notte tra il 20 e il 21 agosto. L’episodio è stato reso noto da una nota stampa del sindacato USPP (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria) a firma del Segretario Regionale Guido Pregnolato.

Secondo la ricostruzione, il detenuto, di origine nordafricana, avrebbe tentato di impiccarsi poco prima di mezzanotte, in un orario delicato come quello del cambio turno. Tuttavia, un agente, insospettito da alcuni rumori, sarebbe intervenuto tempestivamente, sventando il tragico gesto.

Come sottolineato dal delegato sindacale Angelo Napolitano, nonostante le difficoltà, la Polizia penitenziaria continua a dimostrare “professionalità e alto senso del dovere”. Il Segretario Regionale Guido Pregnolato ha inoltre ribadito che questi gesti non sarebbero legati solo al sovraffollamento, ma anche alla “mancanza di figure professionali in grado di supportare detenuti con fragilità mentali”.

Il sindacato ha quindi espresso il proprio plauso agli agenti coinvolti nel salvataggio, auspicando che vengano avviate le procedure per le ricompense previste. La nota si conclude sottolineando che, nonostante la “cronica carenza d’organico”, nel carcere di Marassi si riesce, sebbene con grande difficoltà, a mantenere l’ordine e la sicurezza interna.