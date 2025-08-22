  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tragedia sfiorata

Carcere di Marassi, tentato suicidio sventato dalla polizia penitenziaria. Uspp: “Serve supporto le fragilità mentali”

Secondo la ricostruzione, il detenuto, di origine nordafricana, avrebbe tentato di impiccarsi poco prima di mezzanotte, in un orario delicato come quello del cambio turno

Rivolta nel carcere di Marassi
Foto d'archivio

Genova. Un detenuto del carcere di Marassi sarebbe salvato in extremis da un agente della Polizia penitenziaria dopo aver tentato il suicidio in cella nella notte tra il 20 e il 21 agosto. L’episodio è stato reso noto da una nota stampa del sindacato USPP (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria) a firma del Segretario Regionale Guido Pregnolato.

Secondo la ricostruzione, il detenuto, di origine nordafricana, avrebbe tentato di impiccarsi poco prima di mezzanotte, in un orario delicato come quello del cambio turno. Tuttavia, un agente, insospettito da alcuni rumori, sarebbe intervenuto tempestivamente, sventando il tragico gesto.

Come sottolineato dal delegato sindacale Angelo Napolitano, nonostante le difficoltà, la Polizia penitenziaria continua a dimostrare “professionalità e alto senso del dovere”. Il Segretario Regionale Guido Pregnolato ha inoltre ribadito che questi gesti non sarebbero legati solo al sovraffollamento, ma anche alla “mancanza di figure professionali in grado di supportare detenuti con fragilità mentali”.

Il sindacato ha quindi espresso il proprio plauso agli agenti coinvolti nel salvataggio, auspicando che vengano avviate le procedure per le ricompense previste. La nota si conclude sottolineando che, nonostante la “cronica carenza d’organico”, nel carcere di Marassi si riesce, sebbene con grande difficoltà, a mantenere l’ordine e la sicurezza interna.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.